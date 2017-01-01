Посол США в ЕС сегодня даст показания по давлению Трампа на Зе

На пятницу запланировано выступление Мари Йованович в Конгрессе.

Сондленд выступит перед Конгрессом уже сегодня wikipedia.org

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Посол США в ЕС Гордон Сондленд сегодня даст показания в Конгрессе по делу о давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет AP.

Как уточняет издание, сотрудники и законодатели из комитета по разведке, комитета по надзору и реформе и комитета по иностранным делам палаты представителей продолжат заслушивать свидетелей в течение недели.

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Сондленд, посол США в Европейском Союзе, который стал ключевой фигурой в расследовании, выступит во вторник. Мари Йованович, бывший посол США в Украине, ответи на вопросы законодателей в пятницу.

По данным издания, абсолютное большинство демократов в Палате представителей - 226 из 235 голосующих членов - поддерживают запрос об импичменте. К ним присоединяется независимый республиканец Джастин Амаш из Мичигана.

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Только пять демократов выступают против расследования или не определились с ним; четверо не подтвердили свою позицию.

Напомним, ранее Курт Волкер лишился еще одной должности из-за скандала по Украине.

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