Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посол США в ЕС сегодня даст показания по давлению Трампа на Зе

Комментариев: 0
На пятницу запланировано выступление Мари Йованович в Конгрессе.
Сондленд выступит перед Конгрессом уже сегодня
Сондленд выступит перед Конгрессом уже сегодня
wikipedia.org

Читай также: Трамп не беспокоится из-за второго информатора в деле по Украине

Посол США в ЕС Гордон Сондленд сегодня даст показания в Конгрессе по делу о давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет AP.

Как уточняет издание, сотрудники и законодатели из комитета по разведке, комитета по надзору и реформе и комитета по иностранным делам палаты представителей продолжат заслушивать свидетелей в течение недели.

Читай также: У Белого дома требуют документы по Украине

Сондленд, посол США в Европейском Союзе, который стал ключевой фигурой в расследовании, выступит во вторник.  Мари Йованович, бывший посол США в Украине, ответи на вопросы законодателей в пятницу.

По данным издания, абсолютное большинство демократов в Палате представителей - 226 из 235 голосующих членов - поддерживают запрос об импичменте. К ним присоединяется независимый республиканец Джастин Амаш из Мичигана.

Читай также: Суд обязал Трампа передать прокуратуре налоговые декларации

Только пять демократов выступают против расследования или не определились с ним; четверо не подтвердили свою позицию.

Напомним, ранее Курт Волкер лишился еще одной должности из-за скандала по Украине.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: Сондленд, Йованович, свидетели, Конгресс, Трамп, Зеленский, США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь