Посол США в ЕС сегодня даст показания по давлению Трампа на Зе
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Посол США в ЕС Гордон Сондленд сегодня даст показания в Конгрессе по делу о давлении президента США Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет AP.
Как уточняет издание, сотрудники и законодатели из комитета по разведке, комитета по надзору и реформе и комитета по иностранным делам палаты представителей продолжат заслушивать свидетелей в течение недели.
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Сондленд, посол США в Европейском Союзе, который стал ключевой фигурой в расследовании, выступит во вторник. Мари Йованович, бывший посол США в Украине, ответи на вопросы законодателей в пятницу.
По данным издания, абсолютное большинство демократов в Палате представителей - 226 из 235 голосующих членов - поддерживают запрос об импичменте. К ним присоединяется независимый республиканец Джастин Амаш из Мичигана.
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Только пять демократов выступают против расследования или не определились с ним; четверо не подтвердили свою позицию.
Напомним, ранее Курт Волкер лишился еще одной должности из-за скандала по Украине.
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