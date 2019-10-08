“Может, тебя толкнуть?”: Дубинский подшутил над журналистом, которого толкнула Мендель

Дубинский опубликовал скандальное видео.

Нардеп Александр Дубинский от партии “Слуга народа” опубликовал скандальное видео, на котором он колко подшутил над журналистом Сергеем Андрушко, которого толкнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

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Видео Дубинский опубликовал на своем YouTube-канале DubinskyPro.

Дубинский под зданием Офиса президента решил предложить журналисту кофе.

Андрушко дают кофе, а он боится, что его отравят. Бери пей, это не взятка, не стесняйся, - сказал Дубинский.

После этого нардеп добавил еще одну колкую фразу.

Обратите внимание, Андрушко никто не толкал. Может, тебя толкнуть, чтоб чувствовал себя как дома? - сказал он.

Отметил, что до начала депутатской деятельности Дубинский также работал журналистом.

Напомним, Банковая не хочет увольнять Мендель и считает, что ее "травят". В Офисе президента решили не увольнять пресс-секретаря Зеленского.

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