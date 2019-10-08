“Может, тебя толкнуть?”: Дубинский подшутил над журналистом, которого толкнула Мендель
Нардеп Александр Дубинский от партии “Слуга народа” опубликовал скандальное видео, на котором он колко подшутил над журналистом Сергеем Андрушко, которого толкнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.
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Видео Дубинский опубликовал на своем YouTube-канале DubinskyPro.
Дубинский под зданием Офиса президента решил предложить журналисту кофе.
Андрушко дают кофе, а он боится, что его отравят. Бери пей, это не взятка, не стесняйся, - сказал Дубинский.
После этого нардеп добавил еще одну колкую фразу.
Обратите внимание, Андрушко никто не толкал. Может, тебя толкнуть, чтоб чувствовал себя как дома? - сказал он.
Отметил, что до начала депутатской деятельности Дубинский также работал журналистом.
Напомним, Банковая не хочет увольнять Мендель и считает, что ее "травят". В Офисе президента решили не увольнять пресс-секретаря Зеленского.
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