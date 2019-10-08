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Россия пытается сорвать "нормандскую встречу" - Пристайко

Комментариев: 2
Выдвигая всё новые, ранее не оговоренные, условия для встречи, Кремль стремиться избежать ее проведения.
Россия пытается сорвать "нормандскую встречу" - Пристайко
Россия пытается сорвать "нормандскую встречу" - Пристайко
кадр из видео

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Россия ищет основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров стран “нормандского формата“. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV.

Данное заявление главный дипломат сделал, комментируя информацию о том, что условием для встречи в “нормандском формате“ Россия назвала имплементацию “формулы Штайнмайера“ в украинское законодательство. По словам главы МИД, Россия уже не впервые заявляет о новом “третьем“ условии. Хотя в Минске было согласовано только прекращение огня и согласование “формулы Штайнмайера“, россияне постоянно пытаются обусловить встречу собственными условиями, которые не были договорены.

Наверняка, это связано с тем, что Украина взяла и исполнила два существующие условия... Я думаю, чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу, - заявил Пристайко.

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По мнению министра, сегодня у России нет заинтересованности в проведении этой встречи.

По меньшей мере, на это время, встреча откладывается все дальше и дальше. Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами, и сейчас три лидера - наш президент, французский и немецкий канцлер готовы, предлагаются новые даты. Но пока до этого времени мы не слышали от России готовности встретиться в этом формате, - сказал Пристайко.

Напомним, Пристайко пообещал, что боевики “ЛДНР” не станут народными депутатами Украины.

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Теги: Вадим Пристайко, МИД, нормандский формат, Россия
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    08.10.2019, 11:46
Оценка:  0
WTF2wtf
Вчерашний тупой высер Пескова о том, что они не могут заставить боевиков выполнить отвод,
был ярким тому подтверждением.
Там прямое управление армейских корпусов только кадровыми российскими вояками, никому из местных они вообще не подчиняются!
PINKIPAU    08.10.2019, 11:42
Оценка:  0
PINKIPAU
А кацап ни на какую встречу и не собирался. Путля, гопник из питерской подворотни. Разводит он вас.
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