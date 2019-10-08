Россия пытается сорвать "нормандскую встречу" - Пристайко

Выдвигая всё новые, ранее не оговоренные, условия для встречи, Кремль стремиться избежать ее проведения.

Читай также: Глава МИД рассказал о сценариях для Донбасса

Россия ищет основания для того, чтобы не проводить встречу лидеров стран “нормандского формата“. Об этом заявил Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в эфире телеканала ICTV.

Данное заявление главный дипломат сделал, комментируя информацию о том, что условием для встречи в “нормандском формате“ Россия назвала имплементацию “формулы Штайнмайера“ в украинское законодательство. По словам главы МИД, Россия уже не впервые заявляет о новом “третьем“ условии. Хотя в Минске было согласовано только прекращение огня и согласование “формулы Штайнмайера“, россияне постоянно пытаются обусловить встречу собственными условиями, которые не были договорены.

Наверняка, это связано с тем, что Украина взяла и исполнила два существующие условия... Я думаю, чувствуя, что давление увеличивается, что Украина делает определенные реальные шаги, Россия вынуждена искать новые и новые основания для того, чтобы не проводить эту встречу, - заявил Пристайко.

Читай также: Разведение войск отложено

По мнению министра, сегодня у России нет заинтересованности в проведении этой встречи.

По меньшей мере, на это время, встреча откладывается все дальше и дальше. Первый раз мы слышали о технической невозможности Путина приехать, хотя два лидера предложили и дата была предложена французами, и сейчас три лидера - наш президент, французский и немецкий канцлер готовы, предлагаются новые даты. Но пока до этого времени мы не слышали от России готовности встретиться в этом формате, - сказал Пристайко.

Напомним, Пристайко пообещал, что боевики “ЛДНР” не станут народными депутатами Украины.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.