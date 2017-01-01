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"Война в нашем доме": Лукашенко призвал перестать бросать камни в Зе

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Президент Беларуси пожаловался, что и Запад, и Восток только "камни бросают в этого молодого человека".
Лукашенко считает, что Зеленского зря только критикуют и пора бы что-то решить с войной
Лукашенко считает, что Зеленского зря только критикуют и пора бы что-то решить с войной
УНИАН

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Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что Запад оставил Украину одну решать конфликт в Донбассе, передает "Интерфакс-Украина".

“Мы этого Зеленского, которого загрузили этим страшным грузом, не его проблемами, оставили один на один с этими проблемами“, - сказал Лукашенко, выступая на форуме “Минский диалог“ во вторник в Минске.

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По словам президента, происходящее в Киеве показывает, что “там без разбора используют определенные силы этот процесс, чтобы вообще придавить новую власть и нового президента“. “И Европа безмолвствует. Вы знаете, о ком я говорю“, - подчеркнул он.

“И с Востока, и с Запада только камни бросают в этого молодого человека. Да очнитесь вы, в конце концов. Война не только в Украине, война в нашем доме, и решать эту проблему нам“, - заявил глава государства.

“Если нормандская четверка чего-то стоит, так давно надо было собраться и что-то решать“, - подчеркнул Лукашенко.

 

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Теги: Лукашенко, Зеленский, война, Донбасс, Украина, Восток, Европа
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