В последующем эта информация будет использована в публичных отчетах по Крыму и для суда над виновными.

Сенцов дал показания ООН о нарушении своих прав в России Фейсбук Олега Сенцова

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Украинский режиссер Олег Сенцов предоставил Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине информацию о своем пятилетнем заключении в российской тюрьме. Об этом сообщает официальная Фейсбук-страница Мониторинговой миссии ООН.

Хотя на протяжении всего срока незаконного заключения Олега Сенцова миссия ООН поддерживала связь с его адвокатом и анализировала судебные решения по его делу, данные, которые бывший узник Кремля лично передал ООНовцам, также имеют огромное значение.

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Предоставленная Сенцовым информация о нарушениях прав человека задокументирована и, как отмечают в Мониторинговой миссии ООН, будет использована для подготовки публичных докладов о ситуации с правами человека в Крыму и привлечения виновных к ответственности.

Напомним, под посольством РФ в Киеве состоялся “суд над Путиным“.

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