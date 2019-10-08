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Лукашенко считает, что главарей ОРДЛО "нельзя игнорировать"

Комментариев: 13
Кроме того, президент Беларуси настаивает на более тесных переговорах между Украиной и РФ.
Лукашенко считает, что Украине придется говорить с боевиками ОРДЛО
Лукашенко считает, что Украине придется говорить с боевиками ОРДЛО
УНИАН

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме. Об этом он сказал на международном форуме “Минский диалог“, передает РБК-Украина.

По его мнению, нельзя также игнорировать глав так называемых “ДНР/ЛНР“. “И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР - непризнанных", - заявил он.

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"Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения“, - сказал белорусский лидер.

“Тогда будут подвижки и по 400 км границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции и т.д.“ - добавил президент Беларуси.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимира Зеленского оставили "один на один" с войной и только бросают в него камни.

 

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Теги: Лукашенко, ОРДЛО, Донбасс, ЛНР, ДНР, война, РФ, Украина
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Комментариев (13)
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Хитрый-Лис    08.10.2019, 13:28
Оценка:  0
Хитрый-Лис
Вот и возьми к себе. Да ещё и на довольствие поставь.
lusyika    08.10.2019, 13:22
Оценка:  +3
lusyika
Воно, нещасне, вже не знає з якої стороно підлизати пуйлу... То вже в чергу стань і чекай своєї!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ser7    08.10.2019, 12:57
Оценка:  +6
Ser7
Чет перегрелся дядька.
Наверное стоит ему больше о независимости своей страны беспокоится. Войск рф там немерянно сейчас.В любой момент триколор поднять могу над Минском.
Люблю_Украину    08.10.2019, 12:48
Оценка:  -7
Люблю_Украину
Никто из сторон не желает никакого урегулирования, всех итак все устраивает. Разыгрывают войнушку для Европы и США и сосут кредиты. Ну а Россия отодвигает неизбежный приход НАТО до внедрения нового вооружения.
Woodbrother    08.10.2019, 12:31
Оценка:  +11
Woodbrother
Главарей банд в ДНР/ЛНР надо водить в кафе Ветерок, катать в лифте, или еще каким либо способом утилизировать. Игнорировать их точно нельзя.
Виталий__    08.10.2019, 12:28
Оценка:  +7
Виталий__
Иди на-уй таракан усатый ок? Мы сами разберемся как реагировать на тероров.
vicinq    08.10.2019, 12:16
Оценка:  +7
vicinq
Несет какой то бред,полную ахинею, хватит жопы кремлевским блядям вылизывать, лукашенко хитрая устрица-подлизал попросил скидку преференции от росии подлизал сново попросил. Фу говно не президент,просрал Беларусь
tulchanin    08.10.2019, 12:31
Оценка:  -11
tulchanin
Ну да... плюнули в РФ - получили по морде, полизали западу - получили по морде.
Ты прав, так лучше! =)))))
Woodbrother    08.10.2019, 12:32
Оценка:  +3
Woodbrother
Западу лижет ваша росия. Без экспорта сырья на Запад россия не жилец.
tulchanin    08.10.2019, 12:48
Оценка:  -6
tulchanin
Woodbrother
Дя ! И это запад умоляет украину взять деньги МВФ, вступить к ним в НАТО и ЕС. Но украина гордо отказывается ... =)))))
WTF2wtf    08.10.2019, 13:12
Оценка:  +4
WTF2wtf
Шавка путинских оккупантов снова тупо гадит ...
Конченые
tulchanin    08.10.2019, 13:21
Оценка:  -3
tulchanin
WTF2wtf
Когда нечего сказать по существу, кричишь про оккупантов, 5 колонну, план "ШАТУН".
Все по заветам Пети ! Да вы, батенько, похоже "Порохобот".
WTF2wtf    08.10.2019, 13:25
Оценка:  0
WTF2wtf
Путинским ботам только и остается косить под подных дебилов, как и их президент ...
Ихтамнет, танки из шахт ... просто ублюдочные оккупанты и их гнилые лицемерные боты
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