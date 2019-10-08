Лукашенко считает, что главарей ОРДЛО "нельзя игнорировать"
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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что урегулирование конфликта на Донбассе возможно путем более тесных переговоров Украины и России по этой проблеме. Об этом он сказал на международном форуме “Минский диалог“, передает РБК-Украина.
По его мнению, нельзя также игнорировать глав так называемых “ДНР/ЛНР“. “И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины. Да, не надо игнорировать руководителей ЛНР и ДНР - непризнанных", - заявил он.
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"Да, непризнанных, но они есть, их тоже избегать нельзя. Это вопрос договоренностей. Главное, чтобы главные стороны ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения“, - сказал белорусский лидер.
“Тогда будут подвижки и по 400 км границы, и проведение там выборов, и создание некой милиции и т.д.“ - добавил президент Беларуси.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Владимира Зеленского оставили "один на один" с войной и только бросают в него камни.
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Наверное стоит ему больше о независимости своей страны беспокоится. Войск рф там немерянно сейчас.В любой момент триколор поднять могу над Минском.
Ты прав, так лучше! =)))))
Дя ! И это запад умоляет украину взять деньги МВФ, вступить к ним в НАТО и ЕС. Но украина гордо отказывается ... =)))))
Конченые
Когда нечего сказать по существу, кричишь про оккупантов, 5 колонну, план "ШАТУН".
Все по заветам Пети ! Да вы, батенько, похоже "Порохобот".
Ихтамнет, танки из шахт ... просто ублюдочные оккупанты и их гнилые лицемерные боты