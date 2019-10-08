Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Под Киевом разоблачили нарколабораторию, которая изготовляла амфетамин

Комментариев: 1
Полиция разоблачила нарколабораторию в Киевской области, которая изготовляла амфетамин. При обыске был изъят также килограмм марихуаны.
Под Киевом ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина
Под Киевом ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина
kv.npu.gov.ua

В Вышгороде Киевской области ликвидировали подпольную лабораторию, которая изготовляла амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области во вторник, 8 октября.

Так, при проведении неотложного обыска в частном доме работники полиции обнаружили и изъяли килограмм марихуаны, разнообразное химическое оборудование, различные ингредиенты, необходимые для изготовления амфетамина и 150 грамм готового "продукта", - говорится в сообщении.

Читай также: Легалайз наркотиков и проституции: новый глава Нацполиции озвучил свое мнение

Изготовлением наркотиков по месту жительства занимались сожители. Сейчас мужчина и женщина задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

По факту незаконного хранения наркотических веществ и их изготовление открыты уголовные производства по ч.3 ст. 309 и по ст. 313 Уголовного кодекса Украины.

Читай также: Полицейский организовал банду квартирников

Напомним, под Житомиром глава управления полиции торговал наркотиками. Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: наркотики, Киевская область, полиция
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Lyonya-Space    08.10.2019, 13:10
Оценка:  0
Lyonya-Space
Лаборатория сама, изготовлЯЛА?
Может быть "в лаборатории изготавливали"?
Писатели...
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь