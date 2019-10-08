Под Киевом разоблачили нарколабораторию, которая изготовляла амфетамин

Полиция разоблачила нарколабораторию в Киевской области, которая изготовляла амфетамин. При обыске был изъят также килограмм марихуаны.

Под Киевом ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина kv.npu.gov.ua

В Вышгороде Киевской области ликвидировали подпольную лабораторию, которая изготовляла амфетамин. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области во вторник, 8 октября.

Так, при проведении неотложного обыска в частном доме работники полиции обнаружили и изъяли килограмм марихуаны, разнообразное химическое оборудование, различные ингредиенты, необходимые для изготовления амфетамина и 150 грамм готового "продукта", - говорится в сообщении.

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Изготовлением наркотиков по месту жительства занимались сожители. Сейчас мужчина и женщина задержаны и находятся в изоляторе временного содержания.

По факту незаконного хранения наркотических веществ и их изготовление открыты уголовные производства по ч.3 ст. 309 и по ст. 313 Уголовного кодекса Украины.

Cмотрите фотогалерею: Нарколаборатория под Киевом изготовляла амфетамин

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Напомним, под Житомиром глава управления полиции торговал наркотиками. Подозреваемому грозит от 6 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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