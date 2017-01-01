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Давид Арахамия стал отцом двойни

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Сразу двух малышей родила жена главы “Слуги народа”.
Давид Арахамия стал отцом двойни
Давид Арахамия стал отцом двойни
Ян Доброносов

Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” стал отцом двойни. Об этом сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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В одной публикации Мендель поздравила юристов с профессиональным праздником, Дмитрия Разумкова с 36-летием, а также Давида Арахамию с рождение двойни.

Что ни будни - то праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрия Разумкова с Днем рождения! А Давида Арахамию - с рождением двойни! Теперь он - отец аж шестерых (детей, - ред.)! - написала Мендель.

Пост Мендель
Пост Мендель
скриншот

Напомним, Дмитрий Разумков празднует 36-летие. Спикер парламента сегодня празднует день рождения.

 

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Теги: Арахамия, двойня, праздник
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