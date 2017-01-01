Давид Арахамия стал отцом двойни

Сразу двух малышей родила жена главы “Слуги народа”.

Глава пропрезидентской фракции “Слуга народа” стал отцом двойни. Об этом сообщила пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель.

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В одной публикации Мендель поздравила юристов с профессиональным праздником, Дмитрия Разумкова с 36-летием, а также Давида Арахамию с рождение двойни.

Что ни будни - то праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрия Разумкова с Днем рождения! А Давида Арахамию - с рождением двойни! Теперь он - отец аж шестерых (детей, - ред.)! - написала Мендель.

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Напомним, Дмитрий Разумков празднует 36-летие. Спикер парламента сегодня празднует день рождения.

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