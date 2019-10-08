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Януковича ждут на суде в Киеве 18 октября

Комментариев: 1
Повестку для явки в суд на заседание в качестве обвиняемого опубликовали в правительственном издании.
Януковича снова пригласили в Украину
Януковича снова пригласили в Украину
EPA/UPG

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Киевский апелляционный суд вызывает экс-президента Виктора Януковича на заседание 18 октября. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующая повестка опубликована в "Правительственном курьере". "Киевский апелляционный суд вызывает вас в качестве обвиняемого на 11.00 18 октября", - говорится в повестке.

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24 января 2019 года Оболонский райсуд Киева заочно признал Януковича виновным в госизмене и пособничестве в ведении агрессивной войны, приговорив его к 13 годам лишения свободы.

Вместе с тем суд не признал доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Янукович не участвовал в судебном процессе.

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После бегства из Украины в феврале 2014 он проживает в России. На приговор Януковичу адвокаты подали несколько апелляционных жалоб. 

Напомним, ранее Александр Луашенко заявил, что Виктор Янукович не был предателем Украины.

 

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Теги: Янукович, суд, Украина, апелляция
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Комментариев (2)
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Зелибоба    08.10.2019, 12:35
Оценка:  -2
Зелибоба
Нашли козла отпущения на которого можно списать все грехи, он виновен только в одном, что зассал и убежал... А надо было майданутую шваль давить на месте. Ну его конечно же еще и предали. Если бы не предали он был бы к о всему готов и знал что делать.
Виталий__    08.10.2019, 12:47
Оценка:  0
Виталий__
Зелибоба и боба два долб*оба
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