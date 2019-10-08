Нардеп Гончаренко пожаловался на Зеленского в ГБР

Оппозиционер обвиняет президента в нарушении закона о независимости генеральной прокуратуры.

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Народный депутат из оппозиционной фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой расследовать слова президента Украины Владимира Зеленского о подконтрольности ему генерального прокурора. Об этом депутат написал на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о фразе “генпрокурор – 100% мой человек“, которую Зеленский произнес в ходе скандального телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в июле текущего года. По мнению нардепа, в этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины (“Злоупотребление властью или служебным положением“).

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В тексте официального запроса в ГБР, фотокопию которого Гончаренко приложил к своему посту, указывается на то, что по закону прокуратура должна быть защищена от политического и материального давления:

С учетом высказываний действующего президента Украины Зеленского о том, что нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка является его человеком, о соблюдении (или нарушении) каких принципов законности идет речь? Каким образом Рябошапка… сможет независимо проводить расследование в отношении президента или его окружения… в случае возникновения такой ситуации? - говорится в депутатском обращении Гончаренко в ГБР.

Текст депутатского обращения в ГБР Фейсбук Алексея Гончаренко

Текст депутатского обращения в ГБР Фейсбук Алексея Гончаренко

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму скандального разговора Трампа и Зеленского.

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