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Нардеп Гончаренко пожаловался на Зеленского в ГБР

Комментариев: 4
Оппозиционер обвиняет президента в нарушении закона о независимости генеральной прокуратуры.
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко
Народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко
Фейсбук Алексея Гончаренко

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Народный депутат из оппозиционной фракции “Европейская солидарность“ Алексей Гончаренко обратился в Государственное бюро расследований (ГБР) с просьбой расследовать слова президента Украины Владимира Зеленского о подконтрольности ему генерального прокурора. Об этом депутат написал на своей странице в Фейсбук.

Речь идет о фразе “генпрокурор – 100% мой человек“, которую Зеленский произнес в ходе скандального телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, состоявшегося в июле текущего года. По мнению нардепа, в этих словах можно увидеть признаки преступления, предусмотренного статьей 364 Уголовного кодекса Украины (“Злоупотребление властью или служебным положением“).

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В тексте официального запроса в ГБР, фотокопию которого Гончаренко приложил к своему посту, указывается на то, что по закону прокуратура должна быть защищена от политического и материального давления:

С учетом высказываний действующего президента Украины Зеленского о том, что нынешний генеральный прокурор Руслан Рябошапка является его человеком, о соблюдении (или нарушении) каких принципов законности идет речь? Каким образом Рябошапка… сможет независимо проводить расследование в отношении президента или его окружения… в случае возникновения такой ситуации? - говорится в депутатском обращении Гончаренко в ГБР.

Текст депутатского обращения в ГБР
Текст депутатского обращения в ГБР
Фейсбук Алексея Гончаренко

Текст депутатского обращения в ГБР
Текст депутатского обращения в ГБР
Фейсбук Алексея Гончаренко

Напомним, Белый дом опубликовал стенограмму скандального разговора Трампа и Зеленского.

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Теги: Владимир Зеленский, Алексей Гончаренко, Руслан Рябошапка, генпрокурор, ГБР
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Комментариев (5)
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ПродувКротов    08.10.2019, 13:25
Оценка:  -2
ПродувКротов
Гончаренко - молодец ! Крутой мужик .
kapablankas    08.10.2019, 13:28
Оценка:  0
kapablankas
круче только яйца
kapablankas    08.10.2019, 13:11
Оценка:  0
kapablankas
неспішно згорнути в трубочку цю папіру і вставити
Виталий__    08.10.2019, 12:49
Оценка:  -4
Виталий__
Щас зеленые будут вскукарекивать.. а он смотрите Луценко кум Порошенко ., а он смотрите Свинарчуки.. Дайте ему 200 дней..
ПродувКротов    08.10.2019, 13:23
Оценка:  -1
ПродувКротов
Клован ЗЕ- пустое место. Он хоть хоть сто, хоть за двести, хоть за 600 дней ничего делать не будет. будет отдыхать , воровать и приторговывать Украиной перед врагами. Ему на нашу страну глубоко нас_рать.
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