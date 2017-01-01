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Под Хмельницким пенсионер случайно застрелил знакомого

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Погибший в момент выстрела стоял возле мишени.
Выстрел попал в голову
Выстрел попал в голову
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На пустыре возле села Россоша Хмельницкой области 6 октября около 14:30 часов мужчина по неосторожности застрелил знакомого. Полицейские объявили о подозрении 64-летнему пенсионеру.

Об этом сообщает сектор коммуникации полиции Хмельницкой области.

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“Предварительно установлено, 46-летний пострадавший вместе с подозреваемым на пустыре возле села Россоша занимались пристрелкой оптического прицела охотничьего карабина, в ходе чего последний случайно попал в голову знакомому, который стоял у мишени“, - сказано в сообщении.

Сейчас мужчине уже объявлено о подозрении по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает от 3 до 5 лет ограничения или лишения свободы. Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось 4 октября, в США полицейская перепутала квартиры и случайно застрелила соседа.

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Теги: оружие, убийство, Хмельницкая область, стрельба
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