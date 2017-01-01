Трепак пообещал "быстро научиться прокурорскому делу"

Новоназначенный замглавы ГПУ прокомментировал свою будущую работу.

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Прокуратура будет играть ключевую роль после реформы правоохранительной системы Украины. Об этом в Facebook написал новоназначенный экс-замглавы СБУ Виктор Трепак, комментируя свое назначение.

"Рассматриваю новую должность как уникальную возможность реализовать свой потенциал максимально эффективно для того дела, которым занимался на протяжении последних почти двадцати лет", - отметил он.

"Сейчас идет формирование новой правоохранительной системы Украины, в которой прокуратура будет играть ключевую роль", - подчеркнул Трепак.

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"Бесспорно, собственно прокурорская деятельность для меня нова. Но думаю освоить ее максимально быстро, с учетом того, что моя предыдущая деятельность в правоохранительной сфере была непосредственно связана, в том числе, с деятельностью прокуратуры", - говорит он.

Напомним, ранее Рябошапка назначил Трепака заместителем генпрокурора Украины.

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