"Подыгрывание врагу": СНБО недоволен хаосом в заявлениях топ-чиновников

Украине нужны "единые базовые нарративы" в информационном пространстве для противодействия информационной агрессии, уверены в СНБО.

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Хаос в заявлениях руководства страны ведет к “подыгрыванию врагу“. Об этом заявил заместитель Секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос во время закрытого совещания по вопросам противодействия российской агрессии в информационной сфере, сообщает пресс-служба СНБО.

По словам Кривоноса, чтобы эффективно противостоять гибридной агрессии, Украина должна иметь четкую систему “обороны“ информационного пространства и уметь информационно “атаковать“ врага:

Налаживание четкой межведомственной координации, обмен информацией, единые базовые нарративы, четкая взвешенная государственная реакция на информационные наступательные действия против Украины, четко выстроенная система защиты информационного пространства, активные информационные наступательные атаки на врага способны добавить серьезные преимущества в борьбе за мир и независимость Украины, - заявил он.

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Позднее, комментируя это заседание на своей странице в Фейсбук, Кривонос указал на “хаос в информационных сообщениях/выступлениях/заявлениях руководителей различных ведомств, которые из-за непрофессионализма пиарщиков приводят к подыгрыванию нашему врагу“. Кроме того замглавы СНБО назвал провальной работу Министерства информационной политики в данном направлении.

Напомним, скандальная пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила, что готова возглавить СНБО.

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