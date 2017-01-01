“Это было до жидовской Пасхи”: Адвоката Пашинского словили на антисемитизме

Адвокат Пашинского Федур использовал антисемитское выражение.

Вчера, 7 октября, во время заседания Печерского районного суда столицы, на котором избрали меру пресечения для экс-нардепа Сергея Пашинского, его правозащитник Андрей Федур, аргументируя суду свою позицию, использовал антисемитское выражение "жидовская Пасха".

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Об этом пишет издание Гордон, ссылаясь на прямую трансляцию Громадского.

Адвокат Федур, выступая перед судом имел неосторожность заявить, что заместитель генерального прокурора в сентябре текущего года "абсолютно незаконным постановлением" отменил решение следствия о закрытии производства в отношении его клиента Сергея Пашинского.

Свою позицию Федур аргументировал тем, что на момент завершения расследования следствие не предоставило новых доказательств вины его подзащитного.

Доказательств новых нет. Ноль. В материалах, которые предоставлены мне и вам, их тоже нет. Все копии документов датированы, как говорится, задолго. Извините, до жидовской Пасхи они были, а не после 11 сентября 2019 года, - заявил Федур.

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Также адвокат настаивал, что его подзащитный не осуществлял инкриминируемое ему преступление, а возобновление дела связано с изменением позиции ГБР.

Напомним, суд арестовал Пашинского на два месяца без права внесения залога. Экс-депутат назвал такое решение нарушением закона.

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