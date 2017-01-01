В ПриватБанке со счета предпринимателя украли 300 тысяч гривен

Правоохранители устанавливают обстоятельства преступления.

Полицейские расследуют уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 190 Уголовного кодекса Украины (Мошенничество в крупных размерах или путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники). Неизвестные мошенническим путем завладели 300 тысячами гривен, которые находились на банковском счете физлица-предпринимателя в ПриватБанке.

Об этом пишет InternetUA со ссылкой на определение Лисичанского городского суда Луганской области.

Согласно материалам дела, бухгалтер физлица-предпринимателя, занимающегося розничной торговлей лекарственными препаратами, 10 сентября посетила отделение АО КБ “ПриватБанк“ в Лисичанске для того, чтобы добавить себя как доверенное лицо предпринимателя для сдачи денежных средств в банк, на расчетный счет ФЛП.

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Однако в отделении банка сотрудник не смог добавить бухгалтера как доверенное лицо, потому что возникла “проблема с электронными ключами и сертификатами“. В банке женщине посоветовали обратиться в чат ​​техподдержки, после чего она поехала в офис и из своего рабочего компьютера написала в чат поддержки АО КБ “ПриватБанк“.

В это же время бухгалтер увидела, что среди доверенных лиц её работодателя появилось некое физлицо-предприниматель – женщина немедленно написала в поддержку банка, чтобы неизвестного удалили, так как к его работодателю он не имеет никакого отношения.

Через некоторое время сотрудники технической поддержки добавили бухгалтера в систему как доверенное лицо предпринимателя, но посторонний человек из списка доверенных лиц удален не был, потому что был оформлена в АО КБ “ПриваБанк“ “как нотариально заверенное лицо“.

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Почуяв неладное, бухгалтер решила заблокировать расчетный счет своего работодателя, но зайдя в приложение “Прива24“ обнаружила, что в этот день в 16:24 был осуществлен перерасчет денежных средств на общую сумму 300 000 гривен с банковского счета её работодателя на счет неизвестно “доверенного лица“. Деньги были перечислены как оплата по договору от 6 сентября, но предприниматель, чьи деньги были списаны, никаких договоров с доверенным лицом не заключал и, более того, с третьего сентября находился на отдыхе в другой стране.

На данный момент полицейские получили доступ к сведениям, содержащим банковскую тайну, о перемещении средств по счетам. Неустановленным злоумышленникам грозит до восьми лет лишения свободы.

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