Волонтерское движение вернулось на уровень 2012 года — социологи

Количество волонтеров в Украине упало до самого низкого уровня с начала войны.

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Количество украинцев, занимающихся волонтерской деятельностью, за год сократилось ровно вдвое. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы“ совместно с Киевским международным институтом социологии.

Так, если в прошлом году о своем занятии волонтерской деятельностью заявили 18% опрошенных, то в этом году доля волонтеров среди опрошенных сократилась до 18%. Однако следует отметить, что 2018 год выбивался из общей статистики по этому показателю, и в предыдущие годы волонтеров насчитывалось заметно меньше: в 2017 г. — 12%, в 2016 г. — 14%, в 2015 г. — 13%.

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Активнее всего волонтерством занимаются жители западных областей Украины — 14%, а наиболее пассивными в этом контексте оказались жители южных регионов — 4%.

Как отмечают социологи, нынешний результат почти повторяет ситуацию в Украине 2012 года, когда только 10% украинцев были волонтерами.

Напомним, волонтеры “бомбили“ Крым патриотическими листовками.

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