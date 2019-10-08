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Волонтерское движение вернулось на уровень 2012 года — социологи

Комментариев: 5
Количество волонтеров в Украине упало до самого низкого уровня с начала войны.
Волонтерское движение вернулось на уровень 2012 года
Волонтерское движение вернулось на уровень 2012 года
depositphotos.com

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Количество украинцев, занимающихся волонтерской деятельностью, за год сократилось ровно вдвое. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Фондом “Демократические инициативы“ совместно с Киевским международным институтом социологии.

Так, если в прошлом году о своем занятии волонтерской деятельностью заявили 18% опрошенных, то в этом году доля волонтеров среди опрошенных сократилась до 18%. Однако следует отметить, что 2018 год выбивался из общей статистики по этому показателю, и в предыдущие годы волонтеров насчитывалось заметно меньше: в 2017 г. — 12%, в 2016 г. — 14%, в 2015 г. — 13%.

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Активнее всего волонтерством занимаются жители западных областей Украины — 14%, а наиболее пассивными в этом контексте оказались жители южных регионов — 4%.

Как отмечают социологи, нынешний результат почти повторяет ситуацию в Украине 2012 года, когда только 10% украинцев были волонтерами.

Напомним, волонтеры “бомбили“ Крым патриотическими листовками.

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Теги: волонтерская деятельность, социологические исследования, опрос
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Комментариев (5)
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Хулиганка*    08.10.2019, 15:03
Оценка:  0
Хулиганка*
Разжирели и разбогатели эти Петькины волонтеры на народных харчах, на откатах, на дерибане...Ушли в тень со сменой власти.
Суперхомо    08.10.2019, 15:01
Оценка:  0
Суперхомо
Так, если в прошлом году о своем занятии волонтерской деятельностью заявили 18% опрошенных, то в этом году доля волонтеров среди опрошенных сократилась до 18%.

Кто то понял что ж изменилось?
Колишній-східняк    08.10.2019, 14:02
Оценка:  -2
Колишній-східняк
Это вызвано неопределённостью и постоянным шараханием в политике государства по отношению к ОРДЛО.
asfd0    08.10.2019, 13:55
Оценка:  0
asfd0
Ну да, при пете они здорово подлатались. Людей заставлялли отдавать однодневный зароботок этим мошенникам, брали за горло фермеров, предпринимателей, везли в АТО часть отжатого, а назад наркоту и оружие.
addinol2008    08.10.2019, 14:17
Оценка:  -1
addinol2008
болезный не петя а захарченко не путай
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