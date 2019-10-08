Соратник Яроша: Если Зеленский отведет войска, мы заведем тысячи

Андрей Гергерт сделал резкое заявление.

Соратник Дмитрия Яроша, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. Также он требует встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Гергерт заявил в эфире программы "PRIME: Муждабаєв".

Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не пойдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысяч человек, - заявил Гергерт.

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Также он рассказал, что среди добровольцев проходит полная мобилизация и они не отдадут ни метра украинской земли.

Все, что хочет Путин, и тот путь, который он избрал, и ту тактику, которую он сегодня выбрал, он ее реализует. Чем быстрее президент Зеленский это поймет, тем лучше, - добавил он.

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Гергерт также заявил, что добровольцы требуют встречи с Зеленским. Они против того, что президент выполнял то, “что шепчет Путин, который хочет оккупации Украины”.

Напомним, Лукашенко считает, что главарей ОРДЛО "нельзя игнорировать". Кроме того, президент Беларуси настаивает на более тесных переговорах между Украиной и РФ.

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