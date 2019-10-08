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Соратник Яроша: Если Зеленский отведет войска, мы заведем тысячи

Комментариев: 8
Андрей Гергерт сделал резкое заявление.
Добровольцы требуют встречи с ЗЕ
Добровольцы требуют встречи с ЗЕ
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Соратник Дмитрия Яроша, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. Также он требует встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Об этом Гергерт заявил в эфире программы "PRIME: Муждабаєв".

Как главнокомандующий, президент, конечно, может отдавать приказ об отводе, о демилитаризованной зоне, а мы заявляем: мы с войны не пойдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысяч человек, - заявил Гергерт.

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Также он рассказал, что среди добровольцев проходит полная мобилизация и они не отдадут ни метра украинской земли.

Все, что хочет Путин, и тот путь, который он избрал, и ту тактику, которую он сегодня выбрал, он ее реализует. Чем быстрее президент Зеленский это поймет, тем лучше, - добавил он.

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Гергерт также заявил, что добровольцы требуют встречи с Зеленским. Они против того, что президент выполнял то, “что шепчет Путин, который хочет оккупации Украины”.

Напомним, Лукашенко считает, что главарей ОРДЛО "нельзя игнорировать". Кроме того, президент Беларуси настаивает на более тесных переговорах между Украиной и РФ.

 

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Теги: Гергерт, добровольцы, Зеленский
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Комментариев (9)
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Датышо    08.10.2019, 15:00
Оценка:  -1
Датышо
"а мы звявляем: мы с войны не пойдем. Там, где он отведет войска, мы зайдем, заведем тысяч человек" (с) українець Гергерт.
Датышо    08.10.2019, 15:06
Оценка:  +1
Датышо
1. хто такий "українець" гергерт?
2. хто його уповноважував говорити за всіх українців?
3. хто спонсує "патріота" Гергета?
asfd0    08.10.2019, 15:00
Оценка:  -1
asfd0
Было бы не плохо долбануть по этим "тысячам" перекрёсным огнём сразу с двух сторон, тока ж бред всё это, никто за эту басоту воевать не пойдёт.
Хулиганка*    08.10.2019, 14:56
Оценка:  0
Хулиганка*
Великолепно!!!
Всех ублюдков, которые не подчиняются законной власти собрать в одном месте, а дальше - пусть воюют. Это не в мирном Киеве митинги проводить. Хоть тысяча хероев наберется????
VVTF2wtf_uebok    08.10.2019, 14:55
Оценка:  -1
VVTF2wtf_uebok
Гергерт епанный барыга со сворой регульских быков)))
Который ещё не понял, что его поезд ушёл, но ему ещё хочется побыть у корыта))))
VSHIVANKA    08.10.2019, 14:51
Оценка:  -1
VSHIVANKA
КТО БУДЕТ ОПЛАЧИВАТЬ СИЕ МЕРОПРИЯТИЕ ?)))))
ЗА ЛОЗУНГИ КАРАТЕЛИ ПОМИРАТЬ НЕ ПОЙДУТ....)))
Ira0956    08.10.2019, 14:51
Оценка:  -1
Ira0956
Президент, на которого никто не давит, бггггггг
Датышо    08.10.2019, 14:47
Оценка:  0
Датышо
Сротнику яроша надо понять, революція гідности стояла за европу. Европа это - права человека и адекватное законодательство. Кто нарушает права человека - тот против Европы и украинцев, против закона и справедоивости! НЕЗНАНИЕ ЗАКОНОВ НЕ ОСВОБОЖДАЕТ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! Петушкам приготовится)))
Колишній-східняк    08.10.2019, 14:35
Оценка:  -3
Колишній-східняк
Логика в его словах есть. Путину никак нельзя верить. Он, например, не раз заверял нас, что границы Украины незыблемые.
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