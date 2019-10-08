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МВД закупит 13 новых Ан-178 для своих нужд

Комментариев: 8
Большинство самолетов передадут в ГСЧС, остальные – в Нацгвардию.
Новый украинский транспортник Ан-178 в военной раскраске
Новый украинский транспортник Ан-178 в военной раскраске
wikipedia.org

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Министерство внутренних дел намерено закупить 13 самолетов Ан-178 для своих нужд. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время форума в Киеве, передает УНН.

По словам министра, договор с руководством государственного предприятия “Антонов“ о закупке Ан-178 уже подписан:

Это новейшая разработка, сейчас есть только один экземпляр такой летный, но хотим иметь у себя на эксплуатации. Девять самолетов будет для нужд Службы по чрезвычайным ситуациям, 4 самолёта — для Национальной гвардии Украины, и после того, как первые самолеты будут у нас, “Антонов“ сможет поставлять эти самолеты по всему миру, — сообщил Аваков.

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Для справки. Ан-178 — ближнемагистральный транспортный самолёт грузоподъёмностью 18 тонн. Первый полет состоялся в 2015 году. Модель позиционируется на рынке как замена устаревшего транспортника Ан-12, по сравнению с которым новый самолет имеет более просторную герметичную грузовую кабину, более высокую скорость и бо́льшую дальность полёта.

Напомним, на Черниговщине показали самолеты для МВД, сделанные в Украине.

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Теги: Антонов, Ан-178, МВД, Арсен Аваков
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Комментариев (8)
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WTF2wtf    08.10.2019, 14:54
Оценка:  +3
WTF2wtf
Приличный госзаказ давно пора Антонову дать
ПродувКротов    08.10.2019, 14:49
Оценка:  +2
ПродувКротов
Ну хоть одна хорошая новость во времена правления клоуна ЗЕ.
Ira0956    08.10.2019, 14:48
Оценка:  -5
Ira0956
Избили до полусмерти: в Польше расправились с двумя украинцами за разговор на «мове»

Украинские гастарбайтеры в Польше, помимо тяжелейших условий работы, постоянно рискуют подвергнуться насилию со стороны местных жителей по национальному признаку.
Ira0956    08.10.2019, 14:49
Оценка:  -5
Ira0956
Как сообщило польское издание Dziennik Baltycki, в городе Владиславово Поморского воеводства, в конце лета, в одном из местных ночных клубов, избили двух отдыхавших там украинских гастарбайтеров.

Как сообщает издание, украинцы пребывали в стране легально – имели все необходимые документы и были
Ira0956    08.10.2019, 14:49
Оценка:  -5
Ira0956
официально трудоустроены, а поводом для нападения стал украинский язык, на котором они разговаривали.

После того, как гастарбайтеры вышли из кафе на улицу, на них напали охранники заведения, которые сначала брызнули им в глаза слезоточивым газом, а затем стали избивать.
Ira0956    08.10.2019, 14:50
Оценка:  -5
Ira0956
В результате, один из них был задержан на три месяца, а другой, который попал в больницу, находится под наблюдением полиции с запретом покидать пределы страны.

Для того, чтобы оплатить лечение избитого украинца в польской больнице, родственники на Украине начали сбор средств.
ПродувКротов    08.10.2019, 14:50
Оценка:  +2
ПродувКротов
Дядя Ира0956 - вам то на вашей москве что с того ?
Глод    08.10.2019, 14:44
Оценка:  +4
Глод
Нормально, завод заказами загрузят.
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