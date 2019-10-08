МВД закупит 13 новых Ан-178 для своих нужд

Большинство самолетов передадут в ГСЧС, остальные – в Нацгвардию.

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Министерство внутренних дел намерено закупить 13 самолетов Ан-178 для своих нужд. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков во время форума в Киеве, передает УНН.

По словам министра, договор с руководством государственного предприятия “Антонов“ о закупке Ан-178 уже подписан:

Это новейшая разработка, сейчас есть только один экземпляр такой летный, но хотим иметь у себя на эксплуатации. Девять самолетов будет для нужд Службы по чрезвычайным ситуациям, 4 самолёта — для Национальной гвардии Украины, и после того, как первые самолеты будут у нас, “Антонов“ сможет поставлять эти самолеты по всему миру, — сообщил Аваков.

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Для справки. Ан-178 — ближнемагистральный транспортный самолёт грузоподъёмностью 18 тонн. Первый полет состоялся в 2015 году. Модель позиционируется на рынке как замена устаревшего транспортника Ан-12, по сравнению с которым новый самолет имеет более просторную герметичную грузовую кабину, более высокую скорость и бо́льшую дальность полёта.

Напомним, на Черниговщине показали самолеты для МВД, сделанные в Украине.

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