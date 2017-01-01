Украинцы назвал размер желаемой пенсии

Обнародованы данные свежего соцопроса.

Размер пенсии, который удовлетворил бы украинских граждан, в четыре раза превышает сумму реальной пенсии в Украине в 2019 году. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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Размер пенсии в Украине должен составлять 11041 грн, чтобы ее хватало для удовлетворения всех финансовых потребностей. Это значит, что украинцы требуют в 3,7 раза выше, чем фактический средний размер на 1 июля 2019 года, который составляет 3006 грн.

Уровень желаемых пенсий скриншот

Социологи отметили, что всего 8% граждан довольно уровнем пенсий и других социальных выплат. 73% респондентов отметили, что сумма социальных выплат недопустимо мала.

Результаты исследований скриншот

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Отмечается, что исследование проводилось в период 7-16 сентября 2019 года среди 2001 респондента по всей стране за исключением оккупированных Россией территорий. Метод опроса - личное формализованное интервью (face-to-face).

Напомним, украинцы назвали уровень "счастливой" зарплаты. Средний житель Украины хотел бы получать 19,3 тыс. грн. По сравнению с февралем 2018 года желаемый уровень зарплаты вырос на 4899 грн.

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