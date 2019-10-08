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РФ соврала трибуналу о возвращении захваченных кораблей Киеву - ВМСУ

Комментариев: 2
Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию.
Воронченко считает, что РФ не хочет возвращать Украине корабли
Воронченко считает, что РФ не хочет возвращать Украине корабли
УНИАН

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Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возвращении трех украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе. Об этом заявил командующий ВМС Игорь Воронченко заявляет, передают "Украинские Новости".

По его словам, РФ после возвращения 7 сентября 24 украинских моряков заявила суду, что вернула личный состав и корабли. "Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - заявил Воронченко.

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На самом деле, по мнению командующего, Россия не хочет возвращать корабли, поскольку они являются доказательством агрессии для суда. "Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?", - говорит он.

Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины направило России запрос о возвращении кораблей, но пока не получил ответа.

Напомним, ранее в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли.

 

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Теги: Украина, ВМСУ, корабли, захват, РФ, трибунал
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Комментариев (3)
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colavova    08.10.2019, 15:07
Оценка:  0
colavova
так выглядит формула штайнмаера
BabaYul    08.10.2019, 15:03
Оценка:  0
BabaYul
Командующий ВМСУ Игорь Воронченко безответственный балабол. Россия сразу заявила, что корабли являются доказательством агрессии для суда, и отдавать их она не намерена. Зачем так дёшево врать?
Колишній-східняк    08.10.2019, 14:59
Оценка:  0
Колишній-східняк
А им соврать - как два пальца об асфальт.
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