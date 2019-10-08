РФ соврала трибуналу о возвращении захваченных кораблей Киеву - ВМСУ

Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию.

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Россия сообщила Международному трибуналу по морскому праву ложную информацию о возвращении трех украинских военных кораблей, захваченных в Керченском проливе. Об этом заявил командующий ВМС Игорь Воронченко заявляет, передают "Украинские Новости".

По его словам, РФ после возвращения 7 сентября 24 украинских моряков заявила суду, что вернула личный состав и корабли. "Они ответили, что отдали корабли и личный состав. Они официально доложили суду", - заявил Воронченко.

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На самом деле, по мнению командующего, Россия не хочет возвращать корабли, поскольку они являются доказательством агрессии для суда. "Ну вы представляете, если они нам отдадут катер "Бердянск" с простреленной рубкой, что будет?", - говорит он.

Воронченко сказал, что Министерство иностранных дел Украины направило России запрос о возвращении кораблей, но пока не получил ответа.

Напомним, ранее в ОБСЕ призвали Россию вернуть захваченные корабли.

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