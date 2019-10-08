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В Киеве представили новый БТР "Атаман-3" для морской пехоты

Комментариев: 5
Машина построена с учетом пожеланий украинских ветеранов.
В Киеве представили новый БТР "Атаман-3" для морской пехоты
© armyinform.com.ua
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В Киеве представили новый БТР "Атаман-3" для морской пехоты
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В Киеве на XVI Международной выставке “Оружие и безопасность“ представили новый украинский бронетранспортер “Атаман-3“, разработанный компанией “Практика“ для нужд морской пехоты Украины. Об этом сообщает “АрмияИнформ“.

Новый БТР имеет колесную формулу 6х6, компактные размеры, усиленную бронезащиту и специальную подвеску с большим запасом по грузоподъемности. При этом Атаман-3 обладает удобным отсеком для десанта с выходом сзади. Машина способна передвигаться как по суше, так и по воде.

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На БТР установлен европейский двигатель, который используется в некоторых боевых машинах немецкой армии. В комплекте с двигателем идет ​​автоматическая коробка передач.

Машина обладает высокой огневой мощью и усиленной бронезащитой, способной эффективно противостоять баллистическому и минному воздействию.

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По умолчанию бронетранспортер рассчитан на перевозку 10 десантников. Но при необходимости на базе БТР может быть построена самоходная артиллерийская установка, или его можно оборудовать в автомобиль огневой или минометной поддержки. Также БТР может быть использован как командно-штабной или ремонтно-эвакуационный автомобиль.

По заверениям представителей компании-производителя, при изготовлении “Атаман-3“ были учтены многие пожелания украинских солдат, имеющих значительный боевой опыт.

Напомним, МВД планирует закупить 13 новых Ан-178 для своих нужд.

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Теги: БТР, бронетранспортер, морская пехота
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Комментариев (6)
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dimasvetik    08.10.2019, 15:26
Оценка:  +2
dimasvetik
Еще один инструмент выковыривания сосиських захватчиков Украинского Крыма
farfalle    08.10.2019, 15:27
Оценка:  -7
farfalle
Вы можете только в носу ковырять, вшивая армия
farfalle    08.10.2019, 15:22
Оценка:  -7
farfalle
Херои котлов, зачем вам морская пехота?
ПродувКротов    08.10.2019, 15:29
Оценка:  +5
ПродувКротов
Котел у вас в голове прохудился. Крым надо будет освобождать от рассийских фашистов. Технику надо готовить заранее.
farfalle    08.10.2019, 15:32
Оценка:  -6
farfalle
А народ крымский куда денете, отчаянные? Чета он не рвется обратно в ваше Сомали
ШтормЗайцев    08.10.2019, 16:11
Оценка:  +3
ШтормЗайцев
Крымский народ - это татары. Они как раз Украину поддерживают.
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