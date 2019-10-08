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США могут заставить Украину выполнить Минские соглашения - РФ

Комментариев: 2
При этом в Кремле выступают против присоединения Штатов к "нормандскому формату".
Песков считает, что США могут помочь с ситуацией на Донбассе
Песков считает, что США могут помочь с ситуацией на Донбассе
УНИАН

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США могут сыграть роль в разрешении конфликта на Донбассе, учитывая влияние Вашингтона на Киев, заявил 8 октября представитель президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"США могут, конечно, использовать влияние, которое оказывают на Киев, чтобы заставить Украину как можно быстрее выполнить свои обязательства по Минским соглашениям", - сказал представитель Кремля.

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Он добавил, что Москва не поддерживает присоединение Ваштингтона к переговорам по урегулированию конфликта в так называемом "нормандмськом формате".

Напомним, ранее Песков заявил, что Россия никогда не являлась стороной конфликта на Донбассе.

 

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Теги: РФ, Украина, Минские соглашения, Кремль, США, Песков, нормандский формат
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    08.10.2019, 16:16
Оценка:  -1
Хулиганка*
ах-хахах))))
не рабы???
fulminate    08.10.2019, 15:41
Оценка:  -2
fulminate
"учитывая влияние Вашингтона на Киев" - а усатый не хочет рассказать о влиянии Вашингтона на москву? Завтра можете получить доллар по 150 рубасей и это не придел. Да что далеко ходить? У самого писькова жена гражданка США, а родилась в украинском Днепропетровске...
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