ГПУ подозревает хищения при строительстве "корветов" для ВМС

Должностных лиц оборонного ведомства подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при строительстве “корветов“ для нужд Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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“Так, по итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года Главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при исполнении Государственной программы создания и закупки корабля класса “корвет“, - говорится в сообщении.

Предварительно факты злоупотребления оценены как такие, которые содержат признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

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