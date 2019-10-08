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ГПУ подозревает хищения при строительстве "корветов" для ВМС

Комментариев: 2
Должностных лиц оборонного ведомства подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.
Досудебное расследование проводит НАБУ
Досудебное расследование проводит НАБУ
telegraf.com.ua

Генеральная прокуратура Украины открыла уголовное производство по факту возможных злоупотреблений при строительстве “корветов“ для нужд Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

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“Так, по итогам аудита использования бюджетных средств Министерством обороны по государственному оборонному заказу, 7 октября 2019 года Главный военный прокурор начал уголовное производство по фактам возможного злоупотребления должностными лицами оборонного ведомства, что привело к потере 84,5 млн грн бюджетных средств, при исполнении Государственной программы создания и закупки корабля класса “корвет“, - говорится в сообщении.

Предварительно факты злоупотребления оценены как такие, которые содержат признаки правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса.

Проведение досудебного расследования поручено Национальному антикоррупционному бюро Украины.

Как сообщалось 26 сентября, в Украине появится военная полиция.

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Теги: ВМС, коррупция, ГПУ
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Комментариев (2)
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ThaiFever    08.10.2019, 16:22
Оценка:  0
ThaiFever
на фото российский корвет Стерегущий
Кайдаш    08.10.2019, 16:00
Оценка:  0
Кайдаш
воруют все.....
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