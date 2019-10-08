Двойные стандарты Геруса: за импорт электроэнергии из России, но против ее поставок из ЕС через Бурштынский Энергоостров



Глава парламентского комитета по вопросам энергетики и ЖКП Андрей Герус демонстрирует двойные стандарты – оправдывает импорт электроэнергии из страны-агрессора и критикует его из стран ЕС через синхронизированный с европейской энергосистемой Бурштынский энергоостров.

Об этом написал политолог Кирилл Сазонов в блоге на Цензор.нет.



"Обществу насаживается мысль о том, что импорт электроэнергии из России и ее сателлита Беларуси это нормально, а ситуация в полностью синхронизированном с европейской энергосистемой Бурштынском энергоострове якобы ужасна и требует немедленного вмешательства", - написал Сазонов.



Он подчеркнул, что возобновившийся импорт электроэнергии из России грозит Украине потерей энергонезависимости и делает невозможной интеграцию нашей энергосистемы с системой ЕС.



"Чем разрешение покупать электроэнергию по двухсторонним договорам у стран, которые не являются членами европейского Энергетического Сообщества, грозит Украине? Прежде всего, радикальным ухудшением перспектив объединения украинской и европейской энергосистем, ранее планировавшегося на 2023 год. Все дело в том, что перед тем, как присоединиться к ENTSO-E (объединенная энергосистема континентальной Европы), Украина должна отсоединиться от IPS/UPS стран СНГ и начать работу в изолированном режиме. Поправка Геруса ведет к противоположному - возврату енергозависимости от России. По оценкам экспертов в течении года доля импортной электроэнергии из РФ может достичь 15-20%. Важно понимать то, что для Кремля энергоресурсы являются товаром лишь во вторую очередь. Для российской политической элиты, это, прежде всего, рычаг внешнеполитического шантажа", - написал Сазонов.



В то же время пролоббировавший импорт тока из России Андрей Герус неожиданно выступил с критикой импорта из стран ЕС через Бурштынский энергоостров, синхронизированный с европейской энергосистемой. Чем демонстрирует двойные стандарты и лоббизм интересов отдельных олигархов.



"Импорт в Остров может зайти из трех Европейских рыночных зон: Словакия, Венгрия и Румыния. Направление перетоков э/э между Европой и Бурштынским островом определяется разницей в цене (спрэд - на трейдерском жаргоне). Электроэнергия "движется" из рынка, где цена покупки ниже, в рынок, где цена продажи выше. Это типичная бизнес модель чистых трейдеров: купи дешево - продай дорого. Для того, чтобы импортировать электроэнергию в Остров, необходимо принять участие в аукционе на доступ к сечению, который проводит "Укрэнерго". Доступ есть у всех желающих. Побеждает на аукционе тот, кто платит самую высокую цену. В сентябре 2019 года было выставлено на аукцион Украина - Словакия 840 МВт сечения. Из них ДТЭК выкупил 250 МВт (30%), прочие трейдеры забрали 590 МВт (70%). Фактический импорт ДТЭК в сентябре составил 38 млн кВтч, прочие трейдеры импортировали 157 млн кВтч, что составляет около трети от выкупленного сечения", - объяснил Сазонов.



Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины в сфере использования ядерной энергии", в который глава энергетического комитета парламента Андрей Герус пролоббировал правку - позволить закупать украинским потребителями импортную электроэнергию по двусторонним договорам. По словам Геруса, импорт должен был осуществляться из Беларуси.



1 октября была осуществлена первая поставка электроэнергии из России в режиме импорта. Поставка проведена ровным графиком мощностью 100 МВт. По данным источника на рынке, импорт осуществлен компанией "Юнайтед Энерджи", которую связывают с Игорем Коломойским.

Закупка электроэнергии осуществляется у российского госмонополиста "Интер РАО ЕЭС", глава совета директоров которого Игорь Сечин находится под санкциями США из-за аннексии Крыма. В марте 2019 года Украина ввела персональные санкции против Сечина.



Большинство энергроэкспертов увидели в возобновлении импорта электроэнергии из РФ угрозу энергонезависимости Украины и убеждены, что Россия будет использовать его для политического давления на Киев. 4 октября на сайте президента зарегистрирована петиция о запрете импорта электроэнергии из России.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram