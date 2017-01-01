Коммерсанты украли 2 млн грн при поставке рентгеновской системы в больницу

Руководители фирмы сознательно поставили медоборудование по завышенной стоимости.

В Черкасской области Служба безопасности Украины разоблачила коммерсантов, которые присвоили 2 миллиона бюджетных средств при поставках медицинского оборудования для лечения и диагностики пациентов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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В рамках начатого уголовного производства следователи СБУ задокументировали противоправный механизм завладения государственными средствами менеджментом частного общества. Злоумышленники реализовали сделку в ходе осуществления процедуры закупки оборудования, которое проводил отдел здравоохранения Смелянского городского совета для нужд больницы города.

Оперативники спецслужбы установили, что руководители фирмы, нарушая закон, сознательно осуществили поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости. Переплаченные из бюджетных средств два миллиона гривен дельцы в незаконно присвоили.

Во время проведения санкционированных следственных действий правоохранители получили доказательные материалы, подтверждающие проведение сделки.

Руководителю и бывшему сотруднику общества объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное следствие.

Как сообщалось 27 сентября, на Киевщине чиновников подозревают в миллионных хищениях на ремонте дорог.

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