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В Черновицкой области загорелся поезд

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Возгорание произошло в грузовом локомотиве на железнодорожной станции. Причины произошедшего устанавливаются.
Пожарные приступили к ликвидации возгорания
Пожарные приступили к ликвидации возгорания
lb.ua

В Черновицкой области загорелся поезд. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает ЛБ.ua со ссылкой на очевидцев.

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Свидетели сообщили, что на железнодорожной станции Вапнярки в селе Червоная Диброва Черновицкой области загорелся грузовой локомотив

Отмечается, что возгорание произошло на путях по направлению Черновцы - государственная граница.

На месте работают несколько бригад пожарных. Пока деталей инцидента не разглашают.

 
 

Напомним, в США поезд сошел с рельсов и загорелся. Один из вагонов перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон, которая применяется как растворитель.

 

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Теги: Поезд, видео, фото, пожар, Черновицкая область
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