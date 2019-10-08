Возгорание произошло в грузовом локомотиве на железнодорожной станции. Причины произошедшего устанавливаются.

В Черновицкой области загорелся поезд. Об этом во вторник, 8 октября, сообщает ЛБ.ua со ссылкой на очевидцев.

Читай также: Две цистерны со сжиженным газом сошли с рельсов в Одесской области

Свидетели сообщили, что на железнодорожной станции Вапнярки в селе Червоная Диброва Черновицкой области загорелся грузовой локомотив

Отмечается, что возгорание произошло на путях по направлению Черновцы - государственная граница.

На месте работают несколько бригад пожарных. Пока деталей инцидента не разглашают.

Напомним, в США поезд сошел с рельсов и загорелся. Один из вагонов перевозил легковоспламеняющуюся жидкость метилизобутилкетон, которая применяется как растворитель.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram