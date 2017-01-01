Скрывался 15 лет: на границе с Польшей задержали жестокого убийцу

Мужчина 15 лет скрывался от правосудия.

Во Львовской области на границе с Польшей на пункте пропуска "Шегини" задержали гражданина Украины, который после совершения убийства скрывался 15 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

Читай также: В Одесской области появился новый отряд морской охраны

Злоумышленника обнаружили пограничники Мостиского отряда во время прохождения паспортного контроля.

Читай также: Пограничники задержали закарпатских водолазов-контрабандистов

Ночью для пересечения границы прибыл наш соотечественник. При проверке паспортного документа пограничники выяснили, что мужчины ищут правоохранители Житомира для привлечения к ответственности за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины "Умышленное убийство", - сообщили в пресс-службе ведомства.

32-летнего мужчину украинские копы искали еще с 2004 года. Его уже передали сотрудникам Нацполиции.

Напомним, на границе с Польшей задержали контрабанду одежды на 12 млн грн. На Волыни четыре тонны контрабандной одежды стоимостью 12 млн грн пытались ввезти под видом гуманитарного секонд хенда.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram