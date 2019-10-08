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Зеленскому предложили переехать в г. Золотое

Комментариев: 1
Автор электронной петиции требует срочно перенести Офис президента в поселок, который первым попадет под отвод ВСУ.
Зеленскому предложили переехать в Золотое
Зеленскому предложили переехать в Золотое
president.gov.ua

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Президенту Владимиру Зеленскому предложили перенести Офис президента из Киева в город Золотое Луганской области. Соответствующая петиция №22/075702-эп размещена на сайте Офиса президента.

Автором петиции указан некий Игорь Гончаренко.

Требуем срочно перенести Офис президента из города Киев в поселок городского типа Золотое Луганской области. Важно! Перенос офиса должен быть проведен до отвода Вооруженных сил Украины по так называемой “формуле Штайнмайера“, — говорится в петиции.

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Зарегистрированная 7 октября петиция всего за сутки собрала более 3700 (на момент публикации этой новости) подписей из 25 тыс. необходимых.

Напомним, 7 октября должно было состояться разведение сил у Петровского и Золотого на Донбассе, но боевики сорвали этот процесс.

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Теги: электронная петиция, Офис президента, Владимир Зеленский, Золотое, формула Штайнмайера
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Комментариев (1)
Зелибоба    08.10.2019, 16:28
Оценка:  -1
Зелибоба
Посмотрим сколько порохоботов наберётся
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