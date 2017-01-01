ВАКС избрал Микитасю залог в 5,5 млн грн

Бывшему депутату также запретили выезжать за границу, ему придется носить браслет.

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Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему нардепу VIII созыва Максиму Микитасю в виде залога в сумме 5,5 млн грн. Об этом сообщила пресс-служба САП, передает РБК-Украина.

Вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суд. Кроме того, суд постановил Микитасю сдать загранпаспорт и другие документы, которые дают право на выезд и въезд в Украину. Также в отношении бывшего депутата применят электронный браслет.

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"Он обязан носить браслет до тех пор, пока суд не примет иного решения. Это не зависит от залога", - сообщила пресс-секретарь САП Ольга Постолюк. Кроме того, суд определил процессуальные обязанности для Микитася.

"Также суд определил процессуальные обязанности - сдать заграничный паспорт, прибывать к детективу, прокурору, следователю судьи, суда по первому требованию. Не отлучаться из населенного пункта, где он зарегистрирован, проживает или находится без разрешения детектива, прокурора или суда" , - добавили в САП.

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Напомним, ранее НАБУ по согласованию прокуроров САП вручило ходатайство о применении меры пресечения бывшему народному депутату Микитасю.

Прокуроры настаивают на применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн гривен залога.

Напомним, ранее экс-главу "Укрбуда" отпустили под залог.

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