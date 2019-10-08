Растрата 58 млн грн на закупках топлива для Минобороны: В деле есть существенный прогресс

САП уже передала обвинительный акт в суд .

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Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в суд обвинительный акт в деле о растрате 58 миллионов гривен на закупках топлива для Минобороны.

Об этом сообщает пресс-служба САП на своей странице в Facebook.

В указанном производстве, в частности обвиняются бывший заместитель министра обороны Игорь Павловский и директор департамента госзакупок и материального обеспечения Минобороны Владимир Гулевич. Среди обвиняемых также инвестор компании "Трейд Комодити" Владимир Трофименко.

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"Расследованием… установлено, что вышеуказанные лица в 2016 году без предусмотренных законом оснований, путем подготовки и подписания дополнительных соглашений к договорам поставки горюче-смазочных материалов для нужд Минобороны, организовали повышение цен на нефтепродукты, в результате чего государству причинен ущерб на сумму 58 126 559,92 грн", - сказано в сообщении пресс-службы.

Фигурантам дела предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Как сообщалось 19 августа, в оборонном деле Гладковского-младшего назначили четыре экспертизы.

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