Украина обеспечит Молдову европейским газом

Из-за отсутствия транзитного договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" без европейского газа Молдова может замерзнуть зимой.

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Кабинет министров Украины поручил Нафтогазу, Укртрансгазу и “Винницагазу“ обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия Газпрома. Соответствующее распоряжение правительства, датированное 29 сентября 2019 года, появилось на сайте Кабинета министров.

Ранее руководство Молдовы выражало опасения, что из-за отсутствия транзитного контракта между Украиной и РФ страна может остаться без газа зимой. Дело в том, что Молдова импортирует газ из России в пределах контрактов с “Газпромом“, но ввиду географического расположения страны и существующей газотранспортной системы газ в Молдову может поставляться только через территорию Украины.

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С 1 января 2020 года транзит российского газа через Украину может прекратиться ввиду отсутствия действующего контракта на транзит между “Нафтогазом“ и “Газпромом“. Без такого контракта россияне технически не могут поставлять газ Молдове.

Напомним, Путин согласился на газовый контракт, так как не верит, что Украина введет правила ЕС.

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