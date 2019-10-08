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Украина обеспечит Молдову европейским газом

Комментариев: 3
Из-за отсутствия транзитного договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" без европейского газа Молдова может замерзнуть зимой.
Украина обеспечит Молдову европейским газом
Украина обеспечит Молдову европейским газом
naftogaz.com

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Кабинет министров Украины поручил Нафтогазу, Укртрансгазу и “Винницагазу“ обеспечить поставки импортного европейского газа в Молдову без участия Газпрома. Соответствующее распоряжение правительства, датированное 29 сентября 2019 года, появилось на сайте Кабинета министров.

Ранее руководство Молдовы выражало опасения, что из-за отсутствия транзитного контракта между Украиной и РФ страна может остаться без газа зимой. Дело в том, что Молдова импортирует газ из России в пределах контрактов с “Газпромом“, но ввиду географического расположения страны и существующей газотранспортной системы  газ в Молдову может поставляться только через территорию Украины.

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С 1 января 2020 года транзит российского газа через Украину может прекратиться ввиду отсутствия действующего контракта на транзит между “Нафтогазом“ и “Газпромом“. Без такого контракта россияне технически не могут поставлять газ Молдове.

Напомним, Путин согласился на газовый контракт, так как не верит, что Украина введет правила ЕС.

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Теги: Нафтогаз, Молдова, транзит газа
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Комментариев (4)
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СтальнаяКрыса    08.10.2019, 17:57
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
А Румынии не может помочь братьям меньшим? У них и язык один, а Румыния стоит в Евросоюзе.
nelci    08.10.2019, 17:17
Оценка:  +2
nelci
Польша и Словакия хорошо обогатились на реверсах газа в Украину, теперь и Украина хочет погреть руки на Молдове, а сама Молдова этого тоже хочет или как?
colavova    08.10.2019, 17:01
Оценка:  0
colavova
Украина выходит на рынок поставщика газа в обход газппрома
WTF2_сосет_хyй    08.10.2019, 18:09
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
срагуляндия выходит нахyй))))))
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