Гончарук пообещал увеличить расходы на оборону

Расходы на Минобороны сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета.

Пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону не будет Владислав Мусиенко\apostrophe.ua

В бюджете страны на 2020 год планируют увеличить расходы на безопасность и оборону страны до 245,8 млрд гривен, 136 млрд непосредственно получит Министерство обороны.

Об этом 8 октября премьер-министр заявил в ходе своего брифинга с министром финансов Оксаной Маркаровой, передает “Интерфакс-Украина“.

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“В публичной плоскости обсуждается “зрада“, что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены“, - сказал Гончарук.

По его словам, в процентном соотношении данные расходы сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета, а в абсолютных цифрах расходы на Минобороны увеличатся до 136,6 млрд грн.

Премьер отметил, что пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону или сокращения социальных стандартов защитников быть не может.

Как сообщалось 7 октября, Гончарук назвал четыре приоритета Кабмина.

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