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Чорновол утверждает, что "Центр противодействия коррупции" работал на Портнова

Комментариев: 9
Чорновол утверждает, что "Центр противодействия коррупции" работал на Портнова

Общественная организация “Центр противодействия коррупции“ (ЦПК) сотрудничала с заместителем главы Администрации президента Виктора Януковича Андреем Портновым. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook народного депутата Верховной Рады VІІІ созыва Татьяны Чорновол.

По ее словам, связь между ними прослеживается через судью Печерского районного суда Киева Олесю Батрин, которая рассматривала дело об избрании меры пресечения экс-нардепу Сергею Пашинскому и в итоге отправила его под арест. Чорновол подчеркивает, что такое решение судья приняла “по заказу Портнова“.

“Это та судья, которую последние годы наши грантоеды-зрадофилы на руках носили, дифирамбы ей пели, семинары организовывали. Она даже получала официальное финансирование из “Центра противодействия коррупции“ Шабунина. Вот именно она первая “гнется“ под Портнова“, - написала Чорновол.

“Подтверждается то, о чем я говорила и раньше: ЦПК и все это “шабунинское общественно-активистское отродье“ было пятой колонной и отрабатывало на Портнова“, - добавила она.

 


 

 

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Комментариев (9)
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Boxerogos    08.10.2019, 18:06
Оценка:  +1
Boxerogos
Как это удобно собственные уголовные преступления называть"политическим преследованием"и чьим-то"заказом".А что остаётся делать,ведь в тюрьму ох как не хочется!
ЗаУкраину    08.10.2019, 17:41
Оценка:  +1
ЗаУкраину
Прокладка между диваном и пашинским возмутилась отсутствием очередной порции спермы в черную пасть.
alex-zol    08.10.2019, 17:07
Оценка:  +2
alex-zol
Черновол-петькина собака)))
T-REX2    08.10.2019, 17:20
Оценка:  +3
T-REX2
пашинского сучка
Letohradek    08.10.2019, 17:28
Оценка:  -5
Letohradek
Ватный скот, ты чья собака?
alex-zol    08.10.2019, 17:32
Оценка:  +4
alex-zol
О, псина шелудивая Letohradek, нарисовалась. Чеши на хер, тут не подают))))))))))
Letohradek    08.10.2019, 17:33
Оценка:  -5
Letohradek
Ты не ответил, кому служишь, ватный пёс!?
alex-zol    08.10.2019, 17:34
Оценка:  +3
alex-zol
Не перед кем отвечать, подтирка)
Letohradek    08.10.2019, 17:38
Оценка:  -2
Letohradek
Ватоголовая гнида, помни о том, что после бегства охрыпшей крысы, подобным тебе, мразям, придется присесть за колючку!
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