Прокуроры возобновили дело об избиении журналистов на свадьбе сына Луценко

Расследованием дела будет заниматься киевское управление Государственного бюро расследований.

Прокуратура Кивской области отменила постановление о закрытии дела об избиении журналистов Схем на свадьбе сына бывшего генпрокурора Юрия Луценко, его расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований, сообщила пресс-служба ГПУ.

Прокуратурой Киевской области отменено постановление следователя прокуратуры области от 08.05.2019 года о закрытии уголовного производства по факту причинения телесных повреждений журналистам на территории одного из загородных комплексов работниками Управления государственной охраны, - говорится в сообщении.

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Решение о возобновлении расследования было принято накануне. После того, как пострадавший от действий угошников журналист Михаил Ткач написал в Facebook о торможении дела в течение двух лет и прекращении производства в мае 2019 года.

Избиение журналистов расследуется по ч. 2 статьи 345-1 (умышленное причинение журналисту телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности) УК Украины. Нападавшим грозит до пяти лет ограничения или лишения свободы.

Дальнейшее осуществление досудебного расследования указанного уголовного производства поручено следователям Территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в г. Киеве, - отмечается в сообщении.

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Напомним, в Чернигове избили известного местного журналиста. Хулиганы подкараулили его прямо возле дома.

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