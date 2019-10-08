ВСУ отойдут на позиции 2016 года - Хомчак
Читай также: Комбат подозревает, что боевики будут только имитировать отход на Донбассе
Разведение войск на Донбассе будет зеркальным: обе стороны отойдут на один километр от линии соприкосновения. При этом украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщает “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.
Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию, - сообщил Хомчак.
Читай также: Жители Золотого обратились к Зеленскому
В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит ВСУ сразу же вернуться обратно в случае нарушения договоренностей незаконными вооруженными формированиями.
Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации, - отметил министр обороны.
Читай также: Зеленскому предложили переехать в Золотое
Он также добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.
Напомним, в МИД объявили о срыве разведения сил на Донбассе.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.