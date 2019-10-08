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ВСУ отойдут на позиции 2016 года - Хомчак

Комментариев: 2
При этом в случае необходимости войска готовы сразу же занять оставленные позиции на передовой.
ВСУ отойдут на позиции 2016 года
ВСУ отойдут на позиции 2016 года
Фотоархив Минобороны

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Разведение войск на Донбассе будет зеркальным: обе стороны отойдут на один километр от линии соприкосновения. При этом украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщает “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию, - сообщил Хомчак.

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В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит ВСУ сразу же вернуться обратно в случае нарушения договоренностей незаконными вооруженными формированиями.

Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации, - отметил министр обороны.

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Он также добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Напомним, в МИД объявили о срыве разведения сил на Донбассе.

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Теги: разведение сил на Донбассе, Хомчак, Загороднюк
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Комментариев (3)
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krolikoff_net    08.10.2019, 17:24
Оценка:  0
krolikoff_net
Бред то какой. После отвода наших войск наши окопы моментально занимают рассесйкие оккупанты . Выбивание их от туда будет тяжелым процессом. Развод войск - предательство страны.
T-REX2    08.10.2019, 17:32
Оценка:  -6
T-REX2
Упоротый,скоро рассейские оккупанты схроны в галиции будут занимать
Letohradek    08.10.2019, 17:48
Оценка:  +1
Letohradek
Как только зэбил покинет Украину, ситуация изменится, и рашисты по накатанной дорожке, поедут в гробах на Ростов.
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