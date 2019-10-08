ВСУ отойдут на позиции 2016 года - Хомчак

При этом в случае необходимости войска готовы сразу же занять оставленные позиции на передовой.

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Разведение войск на Донбассе будет зеркальным: обе стороны отойдут на один километр от линии соприкосновения. При этом украинские военные отойдут на позиции, которые занимали три года назад. Об этом заявил начальник Генерального штаба - главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак, сообщает “Интерфакс-Украина“ со ссылкой на пресс-центр Минобороны.

Новые позиции украинских военных будут там, где они были в 2016 году, когда впервые произошло разведение сил в упомянутом районе. Подразделения ВСУ и в дальнейшем будут полностью контролировать ситуацию, - сообщил Хомчак.

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В свою очередь министр обороны Украины Андрей Загороднюк отметил, что украинские военные отойдут на расстояние, которое позволит ВСУ сразу же вернуться обратно в случае нарушения договоренностей незаконными вооруженными формированиями.

Для этого созданы все предпосылки, разработан соответствующий план с учетом именно такой ситуации, - отметил министр обороны.

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Он также добавил, что координаты мест разведения есть в Минских соглашениях, они были нанесены еще в 2014 году.

Напомним, в МИД объявили о срыве разведения сил на Донбассе.

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