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Грымчака оставили в СИЗО еще на месяц

Комментариев: 1
Суд снова продлил меру пресечения для бывшего замминистра.
Грымчаку продлили арест еще на месяц
Грымчаку продлили арест еще на месяц
Facebook Юрия Грымчака

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Печерский райсуд Киева оставил экс-заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака под стражей еще на месяц.

Об этом сообщила адвокат Грымчака Татьяна Матяш, передает УНН. “Суд оставил Грымчака под стражей намесяц, до 14 ноября”, — сказала Матяш.

 

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Грымчака и его “помощника” задержали 14 августа. Задержание происходило в рамках расследования уголовного производства, начатого по ч.4 ст.190 УК Украины (мошенничество).

16 августа Грымчаку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 6 млн грн, однако допустили ошибки в соответствующем постановлении. После чего суд принял решение об исправлении ошибок.

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Защита подала апелляционную жалобу на решение суда об избрании Грымчаку меры пресечения.

Последний раз Юрию Грымчаку продлили арест 6 сентября.

 

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Теги: Грымчак, суд, арест, СИЗО, мера пресечения, мошенничество
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Комментариев (1)
Boxerogos    08.10.2019, 17:56
Оценка:  +1
Boxerogos
А он что,"с Расиий ни ваивал"?Ну тогда пусть сидит.))))))))
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