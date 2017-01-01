Депутаты Ровно и Херсона выступили против "формулы Штайнмайера"

Областные и городские советы в разных частях страны продолжают критиковать президента и его решение.

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Во вторник, 8 октября, Ровенский областной совет принял обращение к президенту Владимиру Зеленскому о реализации формулы Штайнмайера, сообщает UA:Рівне.

Первоначально документ назывался “Об обращении Ровенского областного совета к президенту Украины о недопущении реализации формулы Штайнмайера, которая является неприкрытой сдачей национальных интересов и началом капитуляции Украины в российско-украинской войне“, но затем слово “недопущение“ из текста убрали.

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Принять данное обращение ровенские депутаты хотели еще 3 октября, но тогда не удалось собрать кворум. Примечательно, что городской совет Ровно принял аналогичное обращение еще 4 октября.

Сегодня же, 8 октября, с обращением к президенту Владимиру Зеленскому против выполнения формулы Штайнмайера выступил Херсонский горсовет. Об этом сообщил в Facebook депутат совета Виталий Урбанский.

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Херсонские депутаты потребовали от президента и Верховной Рады не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям Донбасса. Кроме того, они настаивают на привлечении к уголовной ответственности боевиков и коллаборационистов, а также разрыве дипломатических отношений с РФ до полной деоккупации украинских территорий.

Напомним, серия обращений депутатов местных советов была запущена 2 октября Львовским и Тернопольским облсоветами. Позже их поддержали в Ивано-Франковской и Хмельницкой областях. Также против формулы Штайнмайера выступили в городском совете Сум и Кропивницкого, а также в ряде районных советов.

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