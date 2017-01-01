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За экс-нардепа Микитася внесли залог

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Предусмотренные судебным решением 5,5 млн. грн уже поступили на специальный счет.
За Микитася уже внесли залог
За Микитася уже внесли залог
УНИАН

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За бывшего народного депутата Максима Микитася внесли залог. Об этом сообщает “РБК-Украина“ со ссылкой на пресс-секретаря Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольгу Постолюк.

Как отмечается, за экс-нардепа внесли залог в размере 5,5 млн гривень, но кто оплатил свободу бывшему депутату, пока неясно.

Напомним, ранее сообщалось, что Высший антикоррупционный суд назначил Микитасю меру пресечения в виде залога в 5,5 млн. грн.

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Теги: Микитась, ВАКС, залог
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