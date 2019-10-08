В лесах Прикарпатья нашли уникальный архив УПА

Сотни документов, датированных 1945-1946 гг., будут отреставрированы и выставлены в публичный доступ в Интернете.

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В лесу на Прикарпатье поисковики обнаружили архив УПА с ранее неизвестными документами. Об этом сообщает пресс-служба Центра исследований освободительного движения.

В Стратинських лесах Рогатинского района Ивано-Франковской области откопали “молочный“ бидон и металлический ящик. В них повстанцы в свое время сохраняли свои документы. Большинство из них оказались неизвестными историкам, - говорится в сообщении.

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В целом обнаружено несколько сотен документов, датируемых 1945 - 1946 гг. В основном это отчеты подпольщиков ОУН и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей и прилегающих территорий Польши.

Отдельная группа документов посвящена противодействию выборам в Верховную Раду УССР 1946 года. Повстанцы надеялись сорвать выборы и тем самым с одной стороны не позволить большевикам формально легализовать советскую власть в Западной Украине, а с другой стороны - засвидетельствовать реальную силу УПА.

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Один из архивов очень хорошо сохранился и после того, как с ним поработают реставраторы и историки, он будет обнародован в Электронном архиве освободительного движения. Второй архив попал в руки исследователей в очень плохом состоянии и, как сообщается, не подлежит даже реставрации.

Напомним, красно-черное знамя предлагают сделать одним из государственных символов.

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