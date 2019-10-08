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В лесах Прикарпатья нашли уникальный архив УПА

Комментариев: 8
Сотни документов, датированных 1945-1946 гг., будут отреставрированы и выставлены в публичный доступ в Интернете.
В лесах Прикарпатья нашли уникальный архив УПА
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В лесах Прикарпатья нашли уникальный архив УПА
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В лесу на Прикарпатье поисковики обнаружили архив УПА с ранее неизвестными документами. Об этом сообщает пресс-служба Центра исследований освободительного движения.

В Стратинських лесах Рогатинского района Ивано-Франковской области откопали “молочный“ бидон и металлический ящик. В них повстанцы в свое время сохраняли свои документы. Большинство из них оказались неизвестными историкам, - говорится в сообщении.

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В целом обнаружено несколько сотен документов, датируемых 1945 - 1946 гг. В основном это отчеты подпольщиков ОУН и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей и прилегающих территорий Польши.

Отдельная группа документов посвящена противодействию выборам в Верховную Раду УССР 1946 года. Повстанцы надеялись сорвать выборы и тем самым с одной стороны не позволить большевикам формально легализовать советскую власть в Западной Украине, а с другой стороны - засвидетельствовать реальную силу УПА.

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Один из архивов очень хорошо сохранился и после того, как с ним поработают реставраторы и историки, он будет обнародован в Электронном архиве освободительного движения. Второй архив попал в руки исследователей в очень плохом состоянии и, как сообщается, не подлежит даже реставрации.

Напомним, красно-черное знамя предлагают сделать одним из государственных символов.

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Теги: УПА, схрон, документы
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Комментариев (8)
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ЗаУкраину    08.10.2019, 19:32
Оценка:  -4
ЗаУкраину
Ранее такие находки сразу же отправлялись на в разработку КГБ. По ним быстро вычислялись враги народа и их потомки. Теперь этой макулатурой занимаются вятровичи, чтобы очернять наше светлое прошлое.
WTF2_сосет_хyй    08.10.2019, 19:13
Оценка:  -6
WTF2_сосет_хyй
сверните в трубочку обязательно, и в очко себе. и скачите от восторга и щасся, дебилы срагульские)))))))
Мыкола    08.10.2019, 19:01
Оценка:  -2
Мыкола
Когда васть вводит свой народ в беспамятство подменяя настоящих героев фаьшивыми, это свидетеьствует или о тупости васти ии о ее корысти. Но для народа это в любом сучае закончится плохо
Ганс_мг42    08.10.2019, 18:54
Оценка:  -3
Ганс_мг42
И шло в "записках предателей" написано? Сколько оружия получили у германцев и как им убивали украинцев которые за советскую власть? Или как грабили колхозы( прямо как власть сегодня)! Сотня предателей стали хероями, а миллионы ветеранов победивших Германию -врагами народа! КраинаУ. Зазеркалье
njkzy_c    08.10.2019, 19:15
Оценка:  +1
njkzy_c
А кого кто предал? Тебя, кто то предал? Так ты всегда был ВРАГОМ, как тебя можно предать, если ты враг.
WTF2_сосет_хyй    08.10.2019, 19:25
Оценка:  -5
WTF2_сосет_хyй
в первую очередь тебя, уeбище, потому что у тебя место мозгов гавнище)))))))
ЗаУкраину    08.10.2019, 19:34
Оценка:  -2
ЗаУкраину
Ганс, увы таково не зависящее от нас развитие истории,ПО СПИРАЛИ. Сейчас НЕЧИСТЬ снова на верху. Будем надеяться что не надолго.
Хулиганка*    08.10.2019, 18:44
Оценка:  -4
Хулиганка*
ну все....новый фетиш для рагулей
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