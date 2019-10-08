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Джулиани позвали свидетельствовать о коррупции в Украине

Комментариев: 2
Грэм заявил, что он хочет свидетельств об увольнении бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина.
Джулиани позвали свидетельствовать об Украине
Джулиани позвали свидетельствовать об Украине
EPA/UPG

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Глава правового комитета Сената пригласил личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани свидетельствовать о коррупции в Украине. Об этом со ссылкой на AP сообщает "Европейская правда".

Комитет возглавляет Линдси Грэм. Этот республиканец Южной Каролины - ведущий союзник Трампа. Трамп обвиняется в том, что он пытался надавить на Украину с целью расследования против политического соперника Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.

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Грэм заявил, что он хочет свидетельств об увольнении бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина. По данным Associated Press, американские бизнесмены использовали связи с Джулиани и Трампом, пытаясь сменить правление "Нафтогаза".

Напомним, 10 мая Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения. Позже он отменил визит.

Напомним, ране Администрация Трампа запретила послу США в ЕС давать показания в Конгрессе.

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Теги: Трамп, Джулиани, коррупция, Украина, Грэм
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Комментариев (2)
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Хулиганка*    08.10.2019, 18:43
Оценка:  -1
Хулиганка*
беги, Пэтя, беги...
Брюква_и_Клюква    08.10.2019, 19:11
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Причем здесь Петя, крыска-Лариска? Если в Конгрессе докажут факт преступной связи Трампа с Зеленским, бежать придется как-раз Вазелину
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