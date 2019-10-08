Джулиани позвали свидетельствовать о коррупции в Украине

Грэм заявил, что он хочет свидетельств об увольнении бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина.

Читай также: Китай ответил Трампу по расследованию против Байдена

Глава правового комитета Сената пригласил личного адвоката президента Дональда Трампа Руди Джулиани свидетельствовать о коррупции в Украине. Об этом со ссылкой на AP сообщает "Европейская правда".

Комитет возглавляет Линдси Грэм. Этот республиканец Южной Каролины - ведущий союзник Трампа. Трамп обвиняется в том, что он пытался надавить на Украину с целью расследования против политического соперника Трампа Джо Байдена и его сына Хантера.

Читай также: Посол США в ЕС сегодня даст показания по давлению Трампа на Зе

Грэм заявил, что он хочет свидетельств об увольнении бывшего украинского генпрокурора Виктора Шокина. По данным Associated Press, американские бизнесмены использовали связи с Джулиани и Трампом, пытаясь сменить правление "Нафтогаза".

Напомним, 10 мая Джулиани заявил, что планирует ехать в Украину, чтобы уговорить Зеленского не прекращать расследование дел, в которых заинтересован Дональд Трамп. Он также собирался рассказать Зеленскому, что знает о людях из его окружения. Позже он отменил визит.

Напомним, ране Администрация Трампа запретила послу США в ЕС давать показания в Конгрессе.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.