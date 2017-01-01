Луценко рассказал, о чем его спрашивал Джулиани и зачем он с ним встретился

Экс-генпрокурор заверяет, что пытался вернуть украденные Януковичем деньги Украине.

Луценко рассказал о своей встрече с Джулиани УНИАН

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Бывший генпрокурор Юрий Луценко рассказал, что встречался с адвокатом Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, чтобы добиться расследования по делу о деньгах экс-президента Виктора Януковича и его окружения в США. Об этом политик заявил в интервью Радио НВ.

Как пояснил бывший генпрокурор, его целью было узнать, с кем нужно говорить в американских органах правосудия, чтобы арестовать $7 млрд.

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Именно на эту сумму правительство Януковича в свое время разместило украинские облигации внешнего займа с обязательством по выплате одному из американских хедж-фондов.

Сам адвокат Трампа при этом действительно интересовался возможным вмешательством украинских граждан в выборы 2016 года в США, говорит Луценко.

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“Эти действия очевидны, но не попадают под украинский Уголовный кодекс“, - отметил бывший генпрокурор, при этом в случае старта расследования в США ГПУ может дать ответы на запросы или поучаствовать в работе совместной следственной группы.

Кроме того, Джулиани интересовало дело компании Burisma, где работал Хантер Байден, подтвердил Луценко.

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Он заверил, что объяснил адвокату Трампа, что украинские законы не позволяют расследовать возможный конфликт между США и Джо Байденом. В ответ Джулиани обещал организовать визит Луценко к будущему главе Минюста США, отметил политик

Напомним, ранее Джулиани пригласили свидетельствовать о коррупции в Украине.

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