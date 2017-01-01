На Кировоградщине рабочего залило расплавленным металлом

На ферроникелевом комбинате произошел разлив металло-шлаковой смеси. Потерпевший получил ожоги 80-90% тела и два дня боролся за жизнь.

Мужчина умер далеко не сразу yaplakal.com

На Побугском ферроникелевом комбинате (Кировоградская область) погиб литейщик Валерий Червятюк 1956 года рождения, сообщает Госслужба труда.

При разливе металла из ковша в конвертер №4 произошел разлив металло-шлаковой смеси, из-за чего потерпевший получил ожори 80-90% тела.

Инцидент произошел еще 4 октября в 15:56. Мужчина умер в больнице 6 октября.

Ранее сообщалось, что в Виннице погиб строитель, упав с крыши торгового центра. Мужчина погиб на месте еще до приезда врачей. Работы на крыше приостановлены, ведется следствие.

При обвале на шахте во Львовской области погиб рабочий

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