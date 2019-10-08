Оккупанты хотят утилизировать единственную украинскую подлодку

Субмарина, захваченная россиянами при вторжении в Крым, попала в список на утилизацию "небоеспособных" кораблей российского флота.

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Министерство обороны Российской Федерации объявило закрытый конкурс на проведение тендера по утилизации нескольких кораблей, находящихся в небоеспособном состоянии, в том числе неназванную подводную лодку проекта 641. Как сообщает принадлежащее Минобороны Украины информагентство “АрмияИнформ“, в составе российского ВМФ таких лодок нет, но именно к этому проекту относится единственная украинская субмарина “Запорожье“, захваченная россиянами в Стрелецкой бухте Севастополя во время аннексии Крыма.

Следует отметить, что вопреки заявлениям Кремля о “неудовлетворительном“ техническом состоянии украинских кораблей, захваченных оккупантами в 2014-м году, подлодка “Запорожье“ на момент аннексии Крыма как раз прошла полное восстановление и уже выполняла учебно-боевые задачи непосредственно в море.

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В украинском Минобороны предполагают, что в “неудовлетворительное“ техническое состояние подлодка пришла потому, что все ценные узлы и агрегаты с нее были демонтированы оккупантами и проданы либо использованы на кораблях ВМФ России:

Возможно, сейчас россияне успешно “укомплектовали“ ими свои подводные лодки ЧФ, - говорится в сообщении “АрмияИнформ“.

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По имеющейся информации, утилизация единственной украинской подводной лодки должна состояться до 10 ноября 2020 года.

Напомним, Украина и ЕС призвали Россию вернуть захваченные корабли.

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