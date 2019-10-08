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В США считают, что Украина сможет поставлять соседям газ внутренней добычи

Комментариев: 2
Министр энергетики США заявил, что увеличение доступа к украинским газохранилищам будет способствовать выходу Украины на рынок с собственным газом.
В США венрят в энергетический портенциал Украины
В США венрят в энергетический портенциал Украины
Корреспондент.net

В будущем Украина сможет поставлять своим соседям газ собственной добычи. Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри в ходе встречи с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра энергетики Томашем Дабровски. Об этом сообщил в Twitter.

"Провел трехстороннюю встречу с украинским министром энергетики Алексеем Оржелем и польским замминистра Томашем Дабровски по вопросу энергетической безопасности. США решительно поддерживают усилия Украины и Польши по повышению региональной энергетической безопасности", - подчеркнул Перри.

Американский министр также добавил, что увеличение доступа к украинским газохранилищам будет способствовать увеличению коммерческой деятельности и увеличению поставок газа и поможет с управлением сезонных колебаний на рынках газа в Европе.

По мнению Перри, благодаря усилению интерконнекторов Украина когда-то сможет поставлять своим соседям газ внутренней добычи.

Как сообщалось, в Украине начался финальный этап разделения ГТС. Успешная сертификация Оператора ГТС является одним из ключевых факторов в процессе трехсторонних переговоров по транзиту газа.

Гапомним, Украина нарастила транзит и импорт газа при уменьшении потребления.

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Теги: Украина, газ, ГТС, газовые контракты, транзит газа
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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BabaYul    08.10.2019, 20:37
Оценка:  0
BabaYul
"По мнению американского министра Украина когда-то сможет поставлять своим соседям газ внутренней добычи."

Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе.
Мыкола    08.10.2019, 19:59
Оценка:  +3
Мыкола
Мы вас будем расхваивать, а вы покупайте амеровский газ и разрешите добывать у вас санцевый газ,, преращая вашу земю в отравенное болото
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