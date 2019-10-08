В ОБСЕ высказались в поддержку "формулы Штайнмайера"

В организации выразили одобрение тому факту, что стороны избрали дипломатический путь решения конфликта вместо военных методов.

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Глава Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) Георгий Церетели поддержал подписание “формулы Штайнмайера“ между Украиной и Российской Федерацией. Об этом говорится в заявлении на сайте ОБСЕ.

По словам Церетели, подписание “формулы Штайнмайера“ послужит дорожной картой для осуществления Минских соглашений.

Конфликт не будет урегулирован военным путем. Несмотря на необходимость дальнейших уточнений, недавние инициативы могут быть полезными для обновления процесса достижения прогресса в реализации Минских соглашений. Я рад, что на прошлой неделе члены Трехсторонней контактной группы в Минске утвердили конкретный текст для применения в украинском законодательстве, согласованный политическими советниками в нормандском формате. Мы должны использовать этот импульс, - заявил глава ПА ОБСЕ.

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Также Церетели отметил, что строгое соблюдение режима прекращения огня, дальнейшее разведение войск и продолжение ремонта критически важной инфраструктуры являются ключевыми задачами в обозримой перспективе.

Напомним, представительство НАТО в Украине поддержало формулу Штайнмайера.

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