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На Прикарпатье нашли ранее неизвестные архивы УПА

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Основной массив документов - отчеты подполья и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей.
Исследователям передали архив УПА
Исследователям передали архив УПА
Центр исследований освободительного движения

В лесах на Прикарпатье найдены архивы УПА с ранее неизвестными документами. Их передали историкам, сообщает пресс-служба Центра исследований освободительного движения.

"На прошлой неделе Центру исследований освободительного движения жители одного из сел передали два повстанческих архива. Они были найдены в Стратинских лесах, расположенных в Рогатинском районе Ивано-Франковской области", - говорится в сообщении.

Указано, что один из архивов в очень плохом состоянии и не поддается реставрации. Его передали в фонды Национального музея-мемориала Тюрьма на Лонцкого. А второй из найденных архивов очень хорошо сохранился. Архивы содержат документы 1945-1946 гг.

"Архив исключительно богат на уникальные документы, до сих пор не фигурировавшие в научном обороте. Основной массив документов - отчеты подполья и подразделений УПА с территории Львовской, Тернопольской и Ивано-Франковской областей", - указали в пресс-службе.

Отмечается, что довольно большую часть архива составляют систематизированные отчеты и материалы по деятельности ОУН и УПА на территории Закерзонья - современной Польши, поэтому ряд материалов на польском языке.

Также группа документов из архива посвящена теме избирательной кампании в Верховную Раду УССР, которая состоялась 10 февраля 1946 года.

 

 

Напомним, в начале года на Прикарпатье откопали бидон с документами УПА.

Как сообщалось, в декабре 2018 года Рада предоставила воинам УПА статус ветеранов.

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Теги: история, Прикарпатье, УПА, Архив, Ивано-Франковская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
WTF2_сосет_хyй    08.10.2019, 20:47
Оценка:  0
WTF2_сосет_хyй
о блять, как бм пропидaрный эту хyйню постит! сказано уже: в трубочку, в очко себе-и скакать от щасся, срагули eбаные!)))))))))
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