Сытник пытался помочь Клинтон – Луценко

Экс-глава Генпрокуратуры сделал новое заявление по делу Манафорта о вмешательстве главы НАБУ в американские выборы.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что директор НАБУ Артем Сытник во время разговора с руководителем САП Назаром Холодницким подтвердил поддержку и заинтересованность в победе на американских выборах-2016 Хиллари Клинтон, главного оппонента Дональда Трампа. Об этом Луценко заявил во вторник, 8 октября, в эфире Радио НВ.

"Из разговоров с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры я точно знаю, что на вопрос Холодницкого "Почему ты, Сытник, нарушил запрет разглашать данные предварительного следствия?", он говорит: "Я просто хотел помочь Хиллари", - сказал бывший генпрокурор.

По словам Луценко, с точки зрения украинского законодательства такие действия не являются незаконными, однако США и личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани рассматривают это как вмешательство во внутренние дела страны.

"Это запомнил Трамп. И поэтому, когда он вспоминает об Украине, он вспоминает о том, что он называет Ukrainiancollusion- украинское вмешательство в выборы. Причем вмешательство не журналистов, не обычных граждан, а государственных служащих и политиков", - заявил Луценко.

Как сообщалось, 31 мая 2016 года украинские СМИ опубликовали материал о "черной бухгалтерии" Партии регионов, исходя из которого, общая сумма расходов на политические нужды окружения Януковича составила более $66 миллионов.

В материалах "черной бухгалтерии" ПР также оказалась фамилия Пола Манафорта - американского политтехнолога, который в то время возглавлял предвыборный штаб нынешнего президента США Дональда Трампа.

23 октября 2017 года Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и народному депутату Сергею Лещенко, которых ГПУ и САП обвиняют в публикации материалов досудебного расследования.

Розенблат расценил как противоправную публикацию материалов, в которых фигурирует Пол Манафорт, поскольку она якобы была вмешательством в выборы в США и "нанесла вред интересам Украины".

В декабре 2018 года Киевский окружной суд удовлетворил иск Розенблата и признал действия Сытника и Лещенко противоправными.

Луценко неоднократно называл действия Сытника и Лещенко незаконными, а также утверждал, что подписи Манафорта в "амбарной книге" Партии регионов нет - под его фамилией якобы расписался экс-нардеп Евгений Геллер.

Напомним, сегодня Луценко также рассказал о своих встречах с Джулиани.

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