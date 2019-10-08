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Добровольцы останутся на позициях пока власти не откажутся от отвода войск

Комментариев: 3
Если армия будет отведена, Нацкорпус останется на позициях пока военніе не вернутся в эти населенные пункты.
Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий
Лидер Нацкорпуса Андрей Билецкий
politeka.net

Лидер партии Национальный корпус, первый командир полка Азов Андрей Билецкий во вторник, 8 октября, заявил, что ветераны АТО/ООС останутся на линии столкновения у Золотого (Луганская обл.) до тех пор, пока руководство Украины официально не откажется от идеи отвода войск и "формулы Штайнмайера", либо до возвращения ВСУ на позиции в случае, если отвод все-таки состоится, сообщает Интерфакс.

"Это не вопрос исключительно Золотого. Как только мы добьемся официального заявления об отмене политики отвода войск, официального заявления об отмене "формулы Штайнмайера" от украинской власти, мы будем считать, что выполнили свою, как минимум, миссию по безопасности. Касательно социальной миссии: будем нести ее, насколько будет возможность", - сказал он на брифинге в Северодонецке.

Он подчеркнул, что если армия будет отведена, Нацкорпус останется пока армия не вернется в эти населенные пункты.

Напомним, замкомандира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт также заявил, что добровольцы займут позиции ВСУ в случае отвода войск на Донбассе. 

Напомним, на переговорах в Минске 1 октября были достигнуты договоренности о начале разведения сил в Петровском и Золотом

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Теги: донбасс, Перемирие на Донбассе, разведение сил на Донбассе, Национальный корпус
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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nelci    08.10.2019, 23:22
Оценка:  +1
nelci
И вновь продолжается бой.
И сердцу тревожно в груди…
И Бандера – такой молодой...
А мы все умрем из-за него.
Boxerogos    08.10.2019, 23:13
Оценка:  +7
Boxerogos
Эти"добровольцы"посде отказа выполнить приказ обязаны считаться бандитами и должны быть либо арестованы,либо ликвидированы.
Rangol    08.10.2019, 23:11
Оценка:  +2
Rangol
Там этот Атсос и похоронят
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