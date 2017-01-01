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В Одессе двум полицейским вручили подозрение за участие в пытках

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Двум инспекторам патрульной полиции в Одесской области объявили о подозрении из-за истязания задержанного.
В Одессе задержали двух полицейских за пытки задержанных
В Одессе задержали двух полицейских за пытки задержанных
пресс-служба Нацполиции
 
Двум сотрудникам патрульной полиции, которые несли службу на территории железнодорожного вокзала Одессы, сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий во время несения службы и в применении противоправных действий, которые квалифицированы как пытки, сообщает пресс-служба Национальной полиции.
 
Установлено, что командир и полицейский взвода во время дежурства на территории одесского железнодорожного вокзала были уличены в нанесении телесных повреждений доставленным в опорный пункт и принуждении признаваться в совершении имущественных преступлений. К таким незаконным методам патрульные прибегали ради искусственного повышения показателей своей работы.
 
Полицейским вручили подозрения в совершении ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 УК Украины.
 
В суд подано ходатайство об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сотрудников СБУ подозревают в пытках задержанного
 
Ранее сообщалось, что прокуратура расследует сообщения о пытках в полиции Ужгорода.

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Теги: Одесса, полиция, пытки, Национальная полиция
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Источник: korrespondent.net

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