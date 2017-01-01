В Одессе двум полицейским вручили подозрение за участие в пытках

Двум инспекторам патрульной полиции в Одесской области объявили о подозрении из-за истязания задержанного.

В Одессе задержали двух полицейских за пытки задержанных пресс-служба Нацполиции

Двум сотрудникам патрульной полиции, которые несли службу на территории железнодорожного вокзала Одессы, сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий во время несения службы и в применении противоправных действий, которые квалифицированы как пытки, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Установлено, что командир и полицейский взвода во время дежурства на территории одесского железнодорожного вокзала были уличены в нанесении телесных повреждений доставленным в опорный пункт и принуждении признаваться в совершении имущественных преступлений. К таким незаконным методам патрульные прибегали ради искусственного повышения показателей своей работы.



Полицейским вручили подозрения в совершении ими преступления, предусмотренного ч.2 ст.127 УК Украины.





Сотрудников СБУ подозревают в пытках задержанного В суд подано ходатайство об избрании полицейским меры пресечения в виде содержания под стражей. За совершенное подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет.

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