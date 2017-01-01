Десятки украинцев застряли в аэропорту Латвии

Пассажиры утверждают, что инцидент произошел по вине сотрудников местного аэропорта.

В Риге (Латвия) два десятка граждан Украины не смогли попасть на рейс.

Ситуацию в Facebook описал Алексей Глущенко, который вместе с супругой оказался заложником ситуации.

По его словам, всего 20 человек рейса Рига - Киев авиакомпании WIzz Air “помахали ручкой самолету, улетающему на Киев“. Как рассказал недовольный пассажир, виной всему стало то, что в час пик в рижском аэропорту работал только один пункт контроля из восьми.

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20 человек простояли в очереди на контроль два-три часа, отстояли, добрались до паспортного контроля, прошли его, и все равно не успели. Перед ними просто захлопнули дверь.

“И отморозились! Когда сотрудникам аэропорта сообщали о том, что скоро вылет, что опаздывают - никакой реакции! Всем пох! Никто ни за что не отвечает“, - написал он.

Также, по его словам, не смогли улететь 40 пассажиров рейса на Кельн, который также не успели добраться до самолета вовремя.

Как сообщалось 8 августа, в аэропортах Лондона из-за сбоя системы застряли 15 тысяч пассажиров.

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